El gobernador Marcelo Orrego confirmó este miércoles que San Juan recibirá un aporte extraordinario de US$250 millones por parte de Vicuña Argentina para financiar infraestructura antes del inicio de la producción minera. Si bien durante el mensaje por Cadena Provincial no detalló cuáles serán las obras que se ejecutarán, sí dejó en claro que los recursos estarán destinados a potenciar proyectos viales, hídricos y de saneamiento en toda la provincia.

El acuerdo firmado crea un fideicomiso administrado por el Estado provincial y permitirá ejecutar inversiones varios años antes de que comiencen a ingresar regalías provenientes del proyecto minero. En ese escenario, el Gobierno ya cuenta con una carpeta de iniciativas consideradas prioritarias y que desde hace meses viene intentando financiar mediante distintos mecanismos.

Entre ellas aparece en primer lugar la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 40 Norte, una obra que el propio Ejecutivo considera estratégica tanto para la producción como para la minería. Se trata del tramo comprendido entre Albardón y San Roque, en Jáchal, cuya rehabilitación demandaría alrededor de US$80 millones.

La importancia de esa obra ya había sido anticipada por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien reveló en Café de la Política, por HUARPE TV, que Orrego aprovechaba una gira por Canadá para negociar con Vicuña un esquema que permitiera adelantar recursos destinados a infraestructura. La intención era utilizar parte del fideicomiso minero para dejar la Ruta 40 Norte "como nueva", mejorando la seguridad vial y la logística de uno de los principales corredores utilizados por la actividad minera.

Otro de los proyectos que podría recibir financiamiento es la Ruta Nacional 153, que une Sarmiento con Calingasta y que en el futuro podría extender su conexión hacia Uspallata, en Mendoza. Hoy gran parte de ese corredor permanece consolidado y sin pavimentar, lo que obliga a los camiones caleros y mineros a recorrer mayores distancias, incrementando tiempos y costos logísticos.

Durante la Expo San Juan Minera, el diputado nacional Diego Santilli adelantó que el Gobierno nacional analizaba transferir esa ruta a la Provincia para que pudiera intervenirla con recursos propios. Con la disponibilidad del nuevo fideicomiso, ese objetivo aparece ahora más cercano.

En materia hídrica, el Gobierno también tiene identificadas obras consideradas fundamentales para una provincia atravesada por la escasez de agua. Uno de los sistemas que requiere mayor inversión es el de Jáchal, donde se proyecta ampliar la red de canales y modernizar compuertas para mejorar el manejo del recurso.

En Calingasta, el diagnóstico también es preocupante. El director de Hidráulica, José María Ginestar, advirtió meses atrás que el departamento posee alrededor de 270 kilómetros de canales sin impermeabilizar, situación que provoca pérdidas superiores al 50% del agua transportada. Reducir esas filtraciones permitiría aumentar la disponibilidad del recurso sin necesidad de incorporar nuevas fuentes de captación.

Sarmiento también integra la lista de prioridades. Allí se estudian obras para optimizar la distribución del agua de riego y construir defensas que reduzcan el impacto de las crecientes estivales, un problema recurrente para productores y pobladores.

El saneamiento constituye el tercer gran eje de inversión. La paralización de la obra pública nacional dejó inconclusa la ampliación del sistema cloacal que financiaba Enhosa, especialmente la planta depuradora de El Cerrillo. Como consecuencia, numerosos barrios cuentan con la red domiciliaria instalada, pero todavía no pueden acceder al servicio por la falta de infraestructura complementaria.

A ello se suman las necesidades de inversión en sistemas de agua potable administrados por uniones vecinales y cooperativas del interior provincial, donde existen redes obsoletas, perforaciones insuficientes y equipos que requieren renovación para garantizar un abastecimiento seguro.

El Gobierno todavía no confirmó el orden de prioridad de las inversiones ni el cronograma de ejecución. Sin embargo, el acuerdo con Vicuña le permitirá contar con recursos inéditos para avanzar en obras que hasta ahora dependían, en gran medida, del financiamiento nacional. Con un fideicomiso específico y fondos asegurados antes del inicio de la producción minera, la Provincia busca transformar el desarrollo del sector en infraestructura permanente para todos los sanjuaninos.