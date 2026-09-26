La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Alcanza, entre otros casos, a quienes fueron despedidos sin causa o finalizaron un contrato laboral.

La ayuda busca garantizar un ingreso temporal mientras la persona intenta reincorporarse al mercado de trabajo. El monto y la cantidad de cuotas dependen de los salarios percibidos y de los aportes realizados durante los 3 años anteriores a la solicitud.

La cobertura puede extenderse entre 2 y 12 meses. Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a 6 meses adicionales.

Quiénes pueden cobrar la prestación de ANSES

Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos 6 meses de aportes durante los 3 años previos al despido o finalización del vínculo laboral.

En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos 3 años y contar con más de 90 días de aportes dentro de los 12 meses anteriores al cese.

La prestación puede coexistir con determinadas asignaciones familiares, como prenatal, AUH, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite se debe contar con DNI y documentación que demuestre la situación de desempleo. Los papeles necesarios varían según la causa de la desvinculación.

Ante un despido sin justa causa, por ejemplo, puede presentarse el telegrama, carta documento o nota de despido. Si finalizó un contrato a plazo fijo, se solicita una copia del contrato vencido.

También existen requisitos específicos para casos de quiebra del empleador, fallecimiento de un empleador unipersonal o desvinculaciones vinculadas con otras situaciones previstas por la legislación laboral.

Cómo solicitar la prestación

El trámite puede realizarse de manera online mediante Atención Virtual de ANSES. Para ingresar se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También existe la posibilidad de efectuar la gestión presencialmente en una oficina del organismo con turno previo.

Una vez aprobado el beneficio, ANSES deposita el dinero en una cuenta bancaria. Si el titular ya percibe otra prestación mediante una cuenta, podrá utilizarse esa misma vía para el cobro.