El presidente Javier Milei protagonizó una escena llamativa este lunes 26 de octubre al salir al balcón de la Casa Rosada y realizar el gesto viral conocido como “six seven” frente a un grupo de estudiantes que recorría Plaza de Mayo. El mandatario estuvo acompañado por funcionarios de su Gabinete y se sumó a una tendencia popular entre adolescentes y jóvenes en las redes sociales.

La aparición ocurrió antes de la reunión con sus ministros, en una jornada atravesada por las repercusiones de las elecciones presidenciales de Brasil. Mientras el Gobierno argentino mantenía silencio público sobre el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, Milei se mostró distendido y respondió al saludo de los jóvenes con el movimiento de manos que circula en plataformas como TikTok e Instagram.

Qué significa el gesto “six seven”

La expresión “six seven”, que en inglés significa “seis siete”, se convirtió en una tendencia viral entre chicos y adolescentes. El gesto consiste en mover las manos hacia arriba y hacia abajo de manera alternada, con las palmas hacia arriba, mientras se repite la frase.

Su popularidad creció a través de videos, memes y contenidos vinculados con las redes sociales. También se relaciona con referencias de la cultura juvenil y el básquet, aunque no tiene un significado único ni una interpretación universal.

En muchos casos, se utiliza como una broma o una forma de complicidad entre quienes conocen la tendencia. Precisamente, ese carácter informal es parte de lo que permitió que se extendiera entre estudiantes y usuarios de distintas plataformas digitales.

Milei salió al balcón junto a sus ministros

El Presidente apareció en el balcón acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de funcionarios nacionales. Entre ellos estaban la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Según las crónicas de la jornada, el gesto comenzó cuando Pettovello realizó el movimiento frente a los estudiantes y luego Milei la imitó entre risas. La escena fue registrada y comenzó a circular en las redes sociales.

La escena ocurrió antes de la reunión de Gabinete

Milei llegó a la Casa Rosada alrededor de las 9.15 y, antes del encuentro con sus ministros, recibió a Frey John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta.

Luego salió al balcón para saludar a quienes se encontraban en Plaza de Mayo y participó de una nueva reunión de Gabinete, después de dos semanas sin encuentros de ese tipo.

La jornada también estuvo marcada por la victoria de Lula da Silva en Brasil y por la decisión de Milei de no emitir, hasta ese momento, un mensaje público de felicitación al mandatario brasileño. De esta manera, una escena informal protagonizada frente a los estudiantes se convirtió en uno de los momentos más comentados de la actividad presidencial del lunes.