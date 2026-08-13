El Gobierno de Javier Milei flexibilizó el acceso a los créditos en dólares para las empresas. La principal novedad es que todas las compañías podrán acceder a financiamiento en moneda extranjera, algo que hasta ahora estaba limitado principalmente a firmas que generaban dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la medida busca ampliar las herramientas de financiamiento disponibles para el sector productivo y aprovechar los dólares que permanecen depositados en los bancos.

Sin embargo, el nuevo esquema no implica que las entidades puedan prestar libremente todos sus depósitos. Se estableció un límite macroprudencial: los bancos podrán prestar hasta el 15% del total de sus depósitos en dólares.

¿Por qué el Gobierno tomó esta decisión?

Uno de los objetivos centrales es aumentar el crédito en una economía donde las tasas en pesos todavía resultan elevadas para muchas empresas.

Caputo sostuvo que es necesario generar incentivos para que los dólares de los argentinos permanezcan dentro del sistema financiero. De esta manera, el Gobierno busca que esos fondos puedan transformarse en financiamiento para inversiones y actividad productiva.

La flexibilización también responde a pedidos de distintos sectores empresarios que reclamaban mejores condiciones para acceder a préstamos, especialmente en actividades que requieren grandes niveles de inversión.

¿Qué límites tendrán los préstamos?

Aunque el universo de empresas habilitadas se amplió, continuarán las regulaciones macroprudenciales. Además del límite del 15% sobre los depósitos en dólares, las entidades deberán cumplir con requisitos de encajes y otras condiciones destinadas a preservar la estabilidad del sistema.

El objetivo es ampliar el crédito sin eliminar los controles que buscan evitar riesgos financieros ante eventuales movimientos bruscos del mercado.

¿Qué busca generar el Gobierno?

La apuesta oficial es que una mayor disponibilidad de crédito permita financiar proyectos productivos y, al mismo tiempo, fortalezca la intermediación de los dólares depositados en los bancos.

En síntesis, la medida no significa que las empresas recibirán dólares sin restricciones, sino que se amplió el grupo de compañías que puede acceder a esos préstamos dentro de un esquema con límites y controles.

Para el Gobierno, el desafío será lograr que los dólares depositados se transformen en más crédito, inversión y actividad económica sin poner en riesgo la estabilidad financiera.