Quedó firme la condena de 15 y 10 años por robo y violación en Concepción

El tribunal de jueces resolvió este miércoles homologar el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía, la querella y las defensas, por lo que quedaron firmes las condenas contra los dos responsables del violento robo y abuso cometido contra una madre y su hija en Concepción.

De esta manera, los magistrados ratificaron la pena de 15 años de prisión efectiva para Vila, quien fue hallado responsable de los delitos de robo y abuso sexual, ambos triplemente agravados por las circunstancias en que fueron cometidos.

Sin embargo, esa no será la única condena que deberá cumplir. El tribunal también dispuso revocar la condicionalidad de una pena de tres años de prisión que Vila tenía en suspenso por otro robo cometido durante 2026. Como consecuencia, ambas sanciones fueron unificadas, por lo que deberá cumplir una pena única de 18 años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Por su parte, Narváez fue condenado a 10 años de prisión efectiva. Antes de que el tribunal dictara la sentencia, el acusado pidió la palabra e intentó dejar sin efecto el consentimiento que había prestado para acceder al juicio abreviado.

Narváez manifestó que se había arrepentido de aceptar el acuerdo, tal como ya lo había expresado durante la audiencia realizada el martes. No obstante, el tribunal entendió que esa decisión ya no podía ser revertida en esa instancia del proceso, por lo que rechazó el planteo y homologó igualmente el acuerdo alcanzado entre las partes.

Durante la audiencia también se indicó que otros dos menores de edad participaron del hecho. Su responsabilidad penal será analizada en un expediente separado ante la Justicia Penal Juvenil.

Cómo fue el crimen

De acuerdo con la investigación judicial, cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda mientras una mujer dormía junto a sus dos hijos, un niño de 8 años y una adolescente de 13. Los asaltantes redujeron y maniataron a la familia para robar distintos objetos de valor, entre ellos notebooks, celulares y otros elementos.

Durante el asalto, la adolescente de 13 años habría sido víctima de un abuso sexual. Según la acusación fiscal, el principal señalado por ese hecho es Agustín Emanuel Vila, de 18 años. Debido a la edad de la víctima, la Fiscalía solicitó una Cámara Gesell. Por otra parte, Narváez fue investigado y condenado por el robo y abuso sexual a la madre de la familia.

Los detenidos