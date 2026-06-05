La localidad de Los Baldecitos cuenta desde ahora con un nuevo sistema de iluminación pública sobre la Ruta Nacional Nº 150, tras la inauguración formal del tendido eléctrico ejecutado íntegramente por el municipio. La obra representa una mejora significativa para la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de la zona.

El proyecto incluyó la instalación de 1.055 metros de tendido eléctrico, 31 postes de madera equipados con brazos de soporte y luminarias de última generación, ubicados a lo largo de un sector estratégico de la ruta nacional. Los trabajos fueron realizados con maquinaria y personal municipal, lo que permitió concretar la iniciativa con recursos propios.

Una obra para mejorar la seguridad

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron que la nueva infraestructura no solo aporta iluminación, sino también mayor seguridad para quienes transitan por el lugar y para las familias que residen en la comunidad.

“Hoy no solo encendemos nuevas luces. Encendemos también más seguridad para nuestros vecinos, más tranquilidad para nuestras familias y más vida para los espacios que compartimos todos los días”, expresaron durante la ceremonia.

La incorporación de luminarias LED permitirá además optimizar el consumo energético y brindar una iluminación más eficiente en un sector de importante circulación vehicular.

Presencia de autoridades y vecinos

La inauguración contó con la participación del intendente departamental, profesor Mario Riveros; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jorge Castro; la concejala Carina Calivar; el secretario de Gobierno, Francisco Flores; y el secretario de Obras y Servicios, Cristian Riofrio, junto a su equipo de trabajo.

Intendente Mario Riveros.

También asistieron autoridades gubernamentales, representantes de Gendarmería Nacional y vecinos de Los Baldecitos, quienes acompañaron la puesta en marcha de una obra considerada fundamental para el desarrollo y el bienestar de la comunidad.