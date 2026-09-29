Quién es el mendocino que Milei quiere para el Juzgado Federal N°1 de San Juan

El Gobierno nacional avanzó con la postulación del abogado mendocino Gonzalo Luis Gassull para ocupar el Juzgado Federal N°1 de San Juan. El Poder Ejecutivo remitió su pliego al Senado, luego de elegirlo entre los tres candidatos que integraban la terna confeccionada por el Consejo de la Magistratura.

La definición quedó formalizada después de casi dos años desde la conformación de la terna del Concurso N°486. El Consejo había incluido a Gassull junto con los sanjuaninos Luis Ezequiel Recio Bogni y Gema Raquel Guillén Correa. La terna fue aprobada el 18 de diciembre de 2024.

La elección de Gassull no implica todavía que sea juez federal. Para completar el proceso constitucional, el Senado Nacional aún deberá analizar su postulación y prestar el acuerdo correspondiente. Recién después de esa instancia podrá producirse la designación definitiva.

La vacante que permanece desde 2022

El Juzgado Federal N°1 quedó vacante luego de la jubilación del juez Miguel Ángel Gálvez, en noviembre de 2022. Se trata de un tribunal de especial importancia para San Juan porque, además de sus competencias federales, tiene a su cargo la competencia electoral de la provincia.

La demora en cubrir el cargo hizo que la definición adquiriera relevancia dentro de la Justicia Federal local, especialmente porque el juzgado tendrá intervención en cuestiones vinculadas con futuros procesos electorales.

El concurso para cubrir la vacante comenzó con numerosos postulantes. En el orden de mérito publicado oficialmente, Recio Bogni obtuvo 166 puntos y quedó tercero; Guillén Correa alcanzó 165,4 puntos y ocupó el cuarto lugar, mientras que Gassull obtuvo 156,1 puntos y quedó noveno. Pese a esas posiciones iniciales, los tres terminaron integrando la terna elevada al Poder Ejecutivo.

Los antecedentes de Gassull en Mendoza

Gassull desarrolló buena parte de su carrera profesional dentro de la Justicia Federal de Mendoza. Según su currículum presentado ante el Consejo de la Magistratura, se desempeñó como secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, con funciones vinculadas principalmente al área administrativa.

Su recorrido también quedó ligado a la transformación organizativa de la Justicia Federal cuyana. Documentación del Poder Judicial de la Nación lo identifica como director de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, dentro de la estructura vinculada con la implementación del sistema acusatorio.

La trayectoria mendocina de Gassull ya había llamado la atención en anteriores concursos para cargos judiciales. En 2024, medios de Mendoza consignaron su participación en procesos de selección para magistrados federales y su incorporación a funciones de gestión dentro de la Cámara Federal mendocina.

También existen antecedentes de su participación en actividades institucionales vinculadas con la Justicia Federal en la región de Cuyo. En 2022, un organismo nacional registró una reunión de Gassull, entonces secretario de la Cámara Federal de Mendoza, en el marco de acciones relacionadas con la lucha contra la trata de personas y la articulación entre organismos.

En los meses previos a la definición presidencial, la candidatura de Gassull había sido mencionada como una de las alternativas que analizaba el Gobierno nacional. Finalmente, Milei optó por su nombre y envió el pliego al Senado.

Qué pasos faltan para que Gassull sea juez federal

La postulación de Gassull inicia ahora la etapa parlamentaria. El Senado deberá recibir formalmente el pliego, darle el trámite correspondiente y someterlo al procedimiento de audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos.

Durante ese proceso se habilita la presentación de observaciones y luego la Comisión analiza los antecedentes del candidato antes de emitir un dictamen. Finalmente, el pliego debe ser tratado por el pleno de la Cámara Alta.

La Constitución establece que los jueces de los tribunales federales inferiores son designados por el Poder Ejecutivo a partir de una terna vinculante del Consejo de la Magistratura y con acuerdo del Senado. Por eso, la decisión de Milei representa un paso central, pero todavía no completa el proceso de designación.

Si el Senado presta el acuerdo, Gassull quedará en condiciones de asumir como titular del Juzgado Federal N°1 de San Juan, poniendo fin a una vacante de relevancia para San Juan, que se extiende desde 2022.