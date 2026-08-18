Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Milei detenido en Bolivia

Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor de Javier Milei, quedó en el centro de la escena luego de ser detenido en Bolivia, donde es investigado por un ataque a balazos contra Nadia Beller, una abogada y activista boliviana que sería su expareja.

Pero antes de este episodio, Cerimedo ya había construido una extensa trayectoria como estratega político y especialista en comunicación digital.

Su vínculo con Javier Milei

Cerimedo tuvo un papel importante durante la campaña presidencial de Milei en 2023. Llegó a integrar el círculo más cercano del actual Presidente y estuvo a cargo de estrategias digitales.

El propio Cerimedo reconoció haber coordinado un grupo de miles de usuarios conocidos como “trolls” para intervenir en redes sociales. Durante la campaña también recibió la responsabilidad de colaborar con la fiscalización de los votos, aunque posteriormente fue apartado de esa tarea.

Además, participó en la gestión que permitió concretar la entrevista que Milei mantuvo con el periodista estadounidense Tucker Carlson, una de las apariciones internacionales más importantes del entonces candidato.

Actualmente, según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, Cerimedo ya no ocupa ningún cargo oficial dentro de La Libertad Avanza y se encontraba distanciado del Presidente.

Fundador de La Derecha Diario

Cerimedo es uno de los fundadores de La Derecha Diario, un medio identificado con el espacio libertario, y también es CEO de Numen Publicidad, una agencia vinculada con el marketing y la comunicación política.

En entrevistas, explicó que una de sus especialidades son las llamadas “campañas negativas”, que definió como estrategias destinadas a aportar información sobre los candidatos rivales que estos preferirían mantener fuera del debate público.

También trabajó para Bolsonaro y Macri

Su recorrido político no comenzó con Milei. Cerimedo participó en la campaña de Mauricio Macri para la reelección en 2019 y también trabajó para Jair Bolsonaro en Brasil.

Su experiencia en campañas digitales brasileñas fue posteriormente utilizada como referencia para su trabajo con Milei.

En los últimos años también extendió su actividad hacia otros países de la región. Según distintas fuentes, habría participado en la campaña del actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aliado político de Milei.

Las controversias en Brasil

El nombre de Cerimedo también quedó vinculado a una investigación de la Policía Federal de Brasil por la difusión de información falsa sobre las máquinas de votación durante las elecciones presidenciales de 2022.

En 2024 fue incluido entre las personas investigadas en el expediente relacionado con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva y la organización vinculada al entorno de Bolsonaro. Sin embargo, no fue incluido posteriormente en la acusación presentada por la Procuraduría General de la República brasileña.

Ahora, su nombre vuelve a estar bajo investigación, esta vez en Bolivia. Cerimedo fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires, mientras la Policía busca determinar si tuvo alguna participación en el ataque contra Beller.