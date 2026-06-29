La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transita una semana de transición entre el cierre del calendario de pagos de junio y el inicio de las acreditaciones correspondientes a julio. Entre el lunes 29 de junio y el sábado 4 de julio la actividad será reducida y únicamente un grupo de beneficiarios tendrá pagos programados.

De acuerdo con el cronograma oficial, el lunes 29 de junio cobrarán los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos documentos terminan en 8 y 9. Con esa acreditación quedará finalizado el calendario de pagos correspondiente al mes de junio.

Desde el martes 30 de junio y hasta el sábado 4 de julio no habrá pagos generales para jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares ni el resto de las prestaciones administradas por Anses.

El nuevo calendario comenzará el martes 8 de julio, cuando empiecen a cobrar los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Ese mismo día también se iniciará el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo para los titulares con DNI finalizados en 0.

Los haberes de julio llegarán con un incremento del 2,15%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad. Con este aumento, la jubilación mínima pasará a ser de $411.959,33, mientras que la jubilación máxima alcanzará los $2.770.941,09.

Además, quienes perciben la jubilación mínima continuarán recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $481.959,33 durante julio.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cronograma comenzará el 8 de julio para los DNI terminados en 0 y continuará de la siguiente manera: DNI terminados en 1, el 10 de julio; en 2, el 13; en 3, el 14; en 4, el 15; en 5, el 16; en 6, el 17; en 7, el 20; en 8, el 21; y en 9, el 22 de julio.

Los beneficiarios de la AUH también percibirán el aumento del 2,15% y, cuando corresponda, seguirán cobrando de manera automática las prestaciones compatibles, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

ANSES recordó que no es necesario realizar ningún trámite para acceder a los pagos, ya que las prestaciones se depositan automáticamente en la cuenta bancaria registrada por cada titular. Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social o consultar el calendario oficial publicado por el organismo.