El presidente Javier Milei se comunicará próximamente con Pedro Alliana, mandatario interino de Paraguay, tras la salida de Santiago Peña. La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, quien aseguró que la Argentina mantiene una relación excelente con el país vecino y desea que la transición se desarrolle de la mejor manera.

El funcionario explicó que todavía no hubo un contacto formal entre ambos presidentes porque el Gobierno argentino estuvo abocado a la organización de la visita del papa León XIV. Sin embargo, confirmó que ya trabajan para coordinar una llamada entre los mandatarios.

Qué dijo Quirno sobre la transición paraguaya

En declaraciones a Radio Rivadavia, el canciller destacó que Paraguay resolvió su situación interna a través de sus canales institucionales y designó a Alliana como presidente interino. “Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”, expresó.

Quirno también sostuvo que mantiene contacto constante con las autoridades paraguayas y remarcó que las relaciones bilaterales son excelentes. Además, aclaró que no existe un reconocimiento formal específico, en los términos habituales de un proceso electoral, debido a las características de la sucesión.

La salida de Santiago Peña y el nuevo escenario

Pedro Alliana asumió la conducción del país luego de la destitución de Santiago Peña, en medio de una crisis política y financiera vinculada con la quiebra del Ueno Bank. El cambio institucional abrió una nueva etapa en el Gobierno paraguayo.

Desde la administración de Milei ven con buenos ojos la llegada de Alliana y no esperan modificaciones en la relación bilateral. Según la evaluación del Gobierno argentino, su pertenencia al Partido Colorado y las coincidencias políticas con el oficialismo libertario permiten proyectar continuidad en el vínculo entre ambos países.

El canciller señaló que la comunicación entre los presidentes se concretará próximamente. Mientras tanto, el Ejecutivo argentino sigue de cerca el desarrollo de la transición paraguaya.