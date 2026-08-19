El diputado que lidera el Bloque Justicialista en la Legislatura y presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, cuestionó con dureza el acuerdo con Vicuña tras votar en contra de su aprobación y sostuvo que existió un “apriete mediático” alrededor del debate. Además, advirtió que el convenio puede generar un precedente que condicione futuras decisiones sobre la actividad minera.

“Yo creo que también viene un apriete mediático sobre esto. Porque la verdad es que no es muy fácil decirle que no a una futura obra que supuestamente se va a realizar por donde pasa su departamento”, afirmó al referirse a los legisladores justicialistas que terminaron acompañando el proyecto.

Quiroga Moyano reconoció que esos diputados fundamentaron sus posiciones y sostuvo que se trató de decisiones personales. “No están de acuerdo con la forma, pero han acompañado el convenio porque supuestamente se va a hacer una ruta que favorece a su departamento”, señaló.

Cuestionamientos al convenio

El legislador explicó que uno de los principales motivos de su rechazo fue la falta de participación de otros sectores durante la elaboración del acuerdo.

“Habíamos pedido la posibilidad de que seamos escuchados, pero no solamente escuchados para saber qué decíamos, sino para intervenir sobre estos proyectos”, expresó.

Según planteó, el convenio fue elaborado “rápido” y sin una discusión previa que permitiera incorporar modificaciones. “Se ha hecho un convenio de acuerdo a una sola empresa nada más, donde seguramente habrá intervenido el gobernador y nadie más, ante lo cual nosotros solo tenemos que aprobar o desaprobar”, cuestionó.

Quiroga Moyano también manifestó preocupación por el impacto que el antecedente podría tener ante futuros proyectos mineros.

“La propuesta favorece a la empresa, y también queríamos saber qué va a pasar con las otras empresas que pretendan lo mismo”, indicó.

Luego advirtió: “Con este antecedente puede ser muy peligroso, porque vamos a terminar comprometiendo a futuras generaciones de gobernadores y cámaras de diputados, que no van a poder legislar sobre la próxima minería”.

Negó una ruptura en el PJ

Pese a la división que quedó expuesta en la votación, el presidente del PJ descartó que los votos a favor del acuerdo generen reclamos internos contra los legisladores justicialistas.

“No, porque lo hemos venido hablando. Ha sido muy clara también la postura del PJ en algunas situaciones”, aseguró.

Quiroga Moyano sostuvo que el partido continuará trabajando con la misma lógica interna pese a las diferencias exhibidas en el recinto.