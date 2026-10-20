El presidente del Partido Justicialista (PJ) de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, pidió a los dirigentes peronistas que no especulen con las candidaturas para las elecciones de 2027 y afirmó que el objetivo es alcanzar acuerdos para mantener las intendencias y recuperar la Gobernación. Además, sostuvo que el partido podrá organizarse rápidamente, pese a que todavía no hay definiciones sobre la fecha de los comicios ni sobre el sistema electoral que se utilizará.

“Nosotros no vamos a ir a especular, nosotros no especulamos el año pasado, hoy para el 27 tampoco vamos a especular”, aseguró el dirigente en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. Y agregó: “No es el momento de especular, hoy no es el momento de especular para el 2027, el peronismo no puede especular, no puede especular a nivel nacional, tampoco puede especular en el provincial”.

Las declaraciones llegaron después de las distintas celebraciones por el Día de la Lealtad Peronista, que se realizaron el sábado en varias juntas departamentales y municipios, con actividades separadas entre distintos sectores del justicialismo. Consultado sobre si esa dispersión refleja las dificultades para alcanzar la unidad, Quiroga Moyano defendió las diferencias internas y apostó al diálogo para construir acuerdos.

“Pensar diferente no es malo, opinar diferente no es malo”, afirmó. En ese sentido, explicó que el trabajo partidario debe comenzar con la militancia de cada sector para avanzar posteriormente en conversaciones que permitan consensuar las candidaturas.

Sin definiciones electorales

El titular del PJ reconoció que la falta de precisiones sobre las reglas electorales genera incertidumbre tanto entre los dirigentes como entre los votantes. Según explicó, todavía no está definida la fecha de las elecciones provinciales ni la forma en que se votará. Incluso, afirmó que consultó a legisladores del oficialismo y tampoco ellos sabían cuándo ingresará a la Cámara de Diputados un proyecto sobre el tema.

“Mientras más se demora un sistema electoral en la provincia de San Juan, por ahí más se especula dentro del peronismo de quién debe ser el candidato”, planteó. Sin embargo, rechazó que esa situación vaya a dejar al justicialismo desorganizado.

“No sé si desorganizado, nosotros nos organizamos en poco tiempo, pierda cuidado con el objetivo nuestro”, sostuvo. En ese sentido, ratificó las prioridades del partido: “Seguir manteniendo las intendencias, recuperar la provincia que perdimos en el 23”.

Quiroga Moyano también indicó que el PJ debe prepararse para distintos escenarios electorales, tanto si las elecciones provinciales y nacionales se realizan de manera conjunta como si se vota por separado. En medio de las discusiones sobre una posible modificación del sistema de votación, consideró que el justicialismo tiene estructura territorial para acompañar a quien resulte elegido como candidato a gobernador.

Acuerdos antes que candidaturas

El presidente del PJ evitó anticipar nombres y remarcó que las definiciones deberán surgir de un proceso de diálogo interno. Sobre el diputado Cristian Andino, quien cuestionó al Gobierno nacional y al provincial durante uno de los actos peronistas, dijo que es “una de las opciones importantes” del partido para 2027, pero aclaró que todavía hay tiempo para discutir las candidaturas.

“Primero la idea nuestra es la Gobernación y mantener las intendencias”, señaló. También defendió la necesidad de alcanzar acuerdos en los departamentos y sostuvo que el partido acompañará a los intendentes en las decisiones que adopten, sin descartar negociaciones internas.

Textuales

Juan Carlos Quiroga Moyano / Presidente del PJ de San Juan