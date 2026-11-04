Patricia Quiroga se quedó con la conducción de la CTA de San Juan tras imponerse con el 92% de los votos en las elecciones de este martes 3 de noviembre. La actual secretaria general de UDAP encabezó la Lista 10 y, de cara a la nueva etapa que comenzará en diciembre, anticipó que buscará recuperar el espíritu con el que nació la central sindical: representar a los trabajadores y fortalecer su organización. "Queremos una nueva CTA, que vuelva a las bases para lo que fue creada que es apoyar a los trabajadores", expresó en exclusiva para DIARIO HUARPE.

La dirigente, que estará al frente de la organización provincial hasta noviembre de 2030, estará acompañada por Sergio Calderón, actual secretario general de la central, quien pasará a ocupar la secretaría adjunta. Su propuesta también contempla ampliar el trabajo con los movimientos sociales que integran la CTA. "No es únicamente que deben vivir del Estado, sino capacitarlos y enseñarles a cómo podemos trabajar", explicó.

En esa línea, Quiroga planteó que el objetivo será generar herramientas para que esos sectores puedan acceder a empleos genuinos. "La CTA debe contener a los gremios y a esos movimientos sociales, pero no únicamente para tener los movimientos sociales cuando nosotros queremos cortar una calle, cuando queremos hacer algo, sino para capacitarlos para que el día de mañana puedan tener un trabajo genuino que les ayude a vivir dignamente", sostuvo.

La victoria, sin embargo, estuvo atravesada por el conflicto con la Lista 26 de Julio, encabezada por Carla Costábile de Asijemin, que durante la jornada anunció su retiro de la competencia y anticipó que pediría la nulidad de las elecciones por presuntas irregularidades en los padrones, la fiscalización y los lugares de votación.

Quiroga rechazó esos cuestionamientos y defendió el desarrollo de los comicios, en los que hubo veedores enviados desde Buenos Aires por la conducción nacional. "Ellos mismos dijeron que estaba todo correctamente", aseguró. También cuestionó la decisión de la oposición: "Una lástima que seamos los mismos que pertenecemos a esas instituciones que quieren embarrar". De todos modos, reconoció que será la Junta Electoral Nacional la que deberá resolver las presentaciones que eventualmente avance el sector opositor.

Más allá de la disputa electoral, la dirigente buscó enviar un mensaje de unidad al resto del sindicalismo sanjuanino. Incluso tendió puentes con la CGT provincial, conducida por Eduardo Cabello, y descartó que existan sectores enemigos dentro del movimiento obrero. "Los trabajadores no somos enemigos, deberíamos estar todos juntos para demostrar nuestro poder", afirmó.

En ese sentido, también incluyó a quienes compitieron desde la Lista 26 de Julio: "Ya se terminaron las elecciones, ya está, desde ahora en adelante debemos trabajar juntos". Y agregó: "Cuando aprendamos a hacer esto, la verdad que los trabajadores vamos a ser mucho más fuertes".

La nueva conducción también buscará recuperar la articulación entre las centrales sindicales, una posibilidad que Quiroga vinculó con la necesidad de construir una intersindical. "Queremos la unión, esta va a ser una nueva CTA, una que va a encabezar a todos los trabajadores unidos, debemos estar más unidos que nunca, no debemos perder más derechos", concluyó.

El resultado electoral le permitirá a Quiroga sumar una nueva responsabilidad a su conducción de UDAP, aunque aclaró que ambos espacios funcionarán como un complemento y que la nueva tarea no afectará su actividad al frente del gremio docente.