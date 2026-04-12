El 25 de marzo pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica, impulsada por Ghana, que calificó a la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia.

La moción tuvo el apoyo de 123 países y sólo tres votaron en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina. Esta decisión de Milei generó la irritación de la Unión Africana, que siempre apoya el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas y barajaba apoyar a Rafael Grossi para conducir a la ONU como el nuevo secretario general.

Ahora, según informó el medio chileno Crónica Digital, los 55 países de la Unión Africana analizan cambiar su voto y apoyar a la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, que ya cuenta con el respaldado de Brasil y México.

Además de Grossi y Bachelet, compiten por el cargo la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan y el expresidente de Senegal, Macky Sall, que se bajó y dejó los votos africanos en una abierta disputa.

La Unión Africana está integrada por 55 estados, que representan a la totalidad de los países del continente africano y tiene un peso importante en la ONU, dado que representan cerca del 28,50% de los escanios en la Asamblea General.

Un diplomático de alto rango que trabaja en la ONU, reveló que esta situación también puede complicar el apoyo de los africanos en el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, que ya viene complicado por el seguidismo de Milei a las políticas de Trump e Israel.

En julio de 2024, el gobierno argentino casi no logra sacar por consenso la condena al Reino Unido por mantener el enclave colonial del Atlántico Sur en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en lo que hubiera sido un hecho histórico.

En 2025, tuvo el mismo problema, pero logró sortearlo gracias al rol de China y Venezuela, que lograron evitar la abstención de los países árabes enojados con el alineamiento de Milei con Israel.

Ahora, los países africanos podrían operar en el mismo sentido y abandonar un apoyo histórico de este bloque a la soberanía de las islas.

La coyuntura de Medio Oriente

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel también complicó la carrera del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por su cercanía con Washington, lo que genera malestar en países con derecho a veto, como China y Rusia.

Lo importante es el Consejo de Seguridad para elegir el Secretario General, pero el dato interesante es que el patrón de votación en ONU de Argentina y la política exterior de Milei termina siendo un lastre para las aspiraciones propias de Grossi.

El rol de Grossi en el conflicto armado es importante por tener a cargo, desde su asunción en 2019, un organismo encargado de controlar la capacidad nuclear de Irán.

Este punto es central en la guerra porque es lo que Estados Unidos e Israel esgrimen

como argumento para atacar y bombardear al país persa. A raíz de esto, el argentino cuenta con un papel considerable y, desde que estalló el conflicto, mostró una cercanía con Washington que genera tensiones con China y Rusia, quienes mantienen lazos más afines con Teherán.

El problema, reconocen fuentes diplomáticas, es que China y Rusia podrían vetar su postulación en el Consejo de Seguridad, donde serán analizadas las distintas postulaciones antes de la votación que realizará la Asamblea General.

Si alguno de estos dos países decidiera votar en contra de argentina, automáticamente quedaría eliminado por la capacidad de veto con la cuentan tanto Moscú como Pekín.