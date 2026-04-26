

A través de un convenio institucional de cooperación entre la Municipalidad de Rawson y la Universidad Nacional de San Juan, se origina un espacio de formación laboral para mayores de 18 años de edad.

Desde la Oficina de Empleo del municipio, se abre una nueva inscripción a los cursos a partir de este lunes 27 de abril (9 hs. a 12 hs.) en la sede ubicada en Galería San Martín (ex Coloso). La propuesta está destinada a jóvenes de 18 años en adelante y sin límite de edad, con cupos de hasta 40 alumnos por curso.

En esta oportunidad, la oferta formativa incluye capacitaciones en Construcción en Seco, Albañilería, Plomería, Marketing para emprendedores, Instalación y Reparación de Aires Acondicionados e Inteligencia Artificial, abarcando tanto oficios tradicionales como herramientas innovadoras orientadas al desarrollo productivo.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es que todos los cursos cuentan con resolución universitaria, lo que garantiza calidad académica y certificación oficial, fortaleciendo las posibilidades de inserción laboral de los participantes.

Desde el municipio continúan promoviendo políticas públicas que apuntan a la formación, el empleo y el crecimiento personal, brindando herramientas concretas para que los vecinos puedan desarrollarse, emprender y mejorar su calidad de vida.

Para la inscripción, los interesados deberán presentarse con DNI original dentro del horario establecido.