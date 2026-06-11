La Fiesta del Carneo Español volverá a realizarse en Rawson los próximos 11 y 12 de julio y buscará consolidarse una vez más como uno de los eventos más representativos de las vacaciones de invierno en San Juan. La celebración tendrá como eje la producción de chacinados y embutidos, la gastronomía típica y las expresiones culturales locales. Durante la presentación oficial, autoridades municipales y productores destacaron la importancia de una propuesta que combina tradición, turismo y desarrollo económico.

“Esta celebración promueve el trabajo de productores de chacinados y embutidos de San Juan y Rawson. Es una tradición que une a las familias y que sigue vigente gracias al esfuerzo de muchas generaciones”, expresó el intendente Carlos Munisaga durante el lanzamiento del evento.

El jefe comunal remarcó además que la fiesta se ha transformado en una herramienta para fortalecer la actividad económica del departamento. “Estas celebraciones generan empleo, impulsan la producción local y brindan espacios para nuestros artistas. Son encuentros que fortalecen nuestras raíces y las tradiciones que nos identifican como sanjuaninos y argentinos”, sostuvo.

Turismo y movimiento económico

Desde el municipio indicaron que la propuesta también apunta a ampliar la llegada de visitantes durante el receso invernal. En ese sentido, el director de Turismo de Rawson, Diego Giménez, destacó el trabajo conjunto con el sector privado.

“Queremos que quienes nos visiten durante esos días puedan disfrutar de nuestra gastronomía, de los servicios de hospedaje y de las distintas propuestas turísticas. El objetivo es que el visitante permanezca más tiempo en el departamento y conozca todo lo que Rawson tiene para ofrecer”, señaló.

La organización confirmó que habrá ranchos gastronómicos, espacios destinados a productores, degustaciones y espectáculos artísticos con la participación de grupos folklóricos.

Los productores preparan novedades

Entre quienes formarán parte de la fiesta estará Walter Carrizo, propietario de Época de Fiambres, uno de los ganadores de la edición anterior. “Tuvimos la satisfacción de obtener un reconocimiento el año pasado y este año vamos a participar nuevamente con nuevas propuestas para el público”, afirmó.

Según explicó, incorporaron ingredientes innovadores a varios de sus productos. “Presentaremos una mortadela con pistachos y nueces, además de distintas variedades de salames con frutos secos. También seguimos perfeccionando el salame con membrillo que presentamos anteriormente y mantenemos el salame con queso, una elaboración propia desarrollada en la provincia”, detalló.

Por su parte, Juan Pablo Artes, de Embutidos Artesanales, aseguró que las expectativas son las mismas de cada edición. “Esperamos que sea una gran fiesta y continuar haciendo lo que nos apasiona. Vamos a ofrecer una amplia variedad de productos para que la gente pueda degustar y adquirir durante las jornadas”, indicó.

El productor adelantó que el público encontrará queso de cerdo, salames, jamón, bondiola y otras especialidades. “Todos los años acompaña muchísima gente y esperamos volver a vivir una gran convocatoria”, concluyó.