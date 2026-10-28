La Municipalidad de Rawson destinará más de $2.800 millones de fondos propios a un plan de pavimentación para los barrios más afectados por la paralización de las obras de cloacas. El secretario de Obras y Servicios, Facundo Cosma, adelantó que los trabajos están previstos para diciembre, aunque señaló que podrían comenzar antes.

“Vamos a empezar un plan que hemos ideado junto con el intendente y con los vecinos de las zonas más afectadas para empezar a pavimentar con fondos 100% municipales”, explicó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. La iniciativa se desarrollará durante los próximos seis meses y priorizará los sectores donde quedaron cañerías instaladas y zanjas abiertas tras la interrupción de los trabajos financiados por Nación.

Cosma mencionó entre las zonas más complicadas el barrio Güemes, la vía 11 de Noviembre, la villa de Don Pablo, Cruz del Sur y Fonsolato. Describió calles deterioradas, con dificultades incluso para la circulación de colectivos. Se trata de una de las principales demandas que la gestión municipal busca resolver después de que la interrupción de la obra cloacal agravara las condiciones de infraestructura en distintos sectores.

El plan se sumará a las tareas que el municipio encaró desde la llegada de Carlos Munisaga, cuando debió atender problemas en servicios esenciales. Cosma recordó que la limpieza fue una de las primeras prioridades y que, al asumir, Rawson prácticamente no tenía contenedores en las calles. También describió un parque automotor muy limitado, una dificultad para sostener las tareas cotidianas en un departamento extenso y con una importante demanda de los vecinos.

La gestión incorporó camiones compactadores, reorganizó la recolección de residuos y avanzó con la instalación de contenedores. Además, sumó equipamiento para el mantenimiento del alumbrado público y otras tareas. El funcionario destacó que buena parte de esos servicios se sostiene con empleados municipales y que el ordenamiento requirió cambios en el funcionamiento de las áreas.

“Hoy Rawson se limpia todos los días, se levanta la basura, se ordena”, afirmó. Sin embargo, reconoció que todavía quedan necesidades por atender. En materia vial, precisó que el municipio ya pavimentó más de 10.000 metros cuadrados con recursos propios y que ahora apunta a los sectores más perjudicados por las obras cloacales inconclusas.

Cosma explicó que el municipio no tiene la capacidad técnica ni económica para ejecutar por sí solo una obra cloacal de esa magnitud, pero señaló que intervino en conexiones puntuales donde persistían problemas con líquidos cloacales. “Todo lo que está a nuestro alcance, intentamos hacerlo”, sostuvo.

Al evaluar el funcionamiento de la administración, atribuyó un papel central al liderazgo de Munisaga. Consideró que poner en marcha los servicios con buena parte de los mismos empleados que ya estaban requirió una conducción capaz de ordenar el trabajo y exigir respuestas. También insistió en que las limitaciones presupuestarias no deben convertirse en una excusa para dejar de atender los reclamos.

El secretario valoró las obras que realiza el Gobierno provincial en Rawson pese a las diferencias políticas. “Ni el gobernador solo, ni el municipio solo sobrevive. Se necesita trabajar en conjunto”, expresó, al defender la coordinación entre las administraciones para dar respuestas a los vecinos.

Consultado sobre la interna del peronismo y las posibles candidaturas para 2027, Cosma evitó profundizar en la discusión partidaria y aseguró que su prioridad es mejorar los servicios y las obras del departamento.

No obstante, expresó su respaldo a una continuidad de Munisaga al frente de la Municipalidad. “A mí me gustaría Munisaga en Rawson muchísimo tiempo más”, manifestó. Aclaró que la decisión corresponde al intendente y que él lo acompañará en el lugar que considere adecuado.

Textuales

Facundo Cosma / Secretario de Obras y Servicios