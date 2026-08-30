Vecinos autoconvocados del Barrio Güemes de Rawson, intensificaron sus protestas tras el extenso problema sanitario de aguas servidas que afecta a unas diez cuadras del complejo habitacional.

Tal como informó hace unas semanas DIARIO HUARPE, las 800 familias del histórico barrio conviven con olores nauseabundos, derrames continuos y asfalto destruido. Pese a haber presentado reclamos formales ante OSSE y la Municipalidad de Rawson, la falta de un plan de contingencia integral llevó a los residentes a evaluar la presentación del caso ante la Secretaría de Medio Ambiente y la Defensoría del Pueblo.

El bypass provisorio

Ante la urgencia, personal de OSSE instaló un bypass conectando un caño desde calle Olegario Andrade hacia República del Líbano. Aunque las autoridades municipales lo presentaron como una solución inmediata que logró despejar y drenar algunas arterias, los vecinos que sostienen el reclamo desde hace más de un año, lo califican de ineficaz. Denuncian que el caño colocado no posee el diámetro adecuado para el caudal requerido y que el propio desnivel del terreno garantizará un nuevo desborde en el corto plazo.

“Vino gente de OSSE y nos explicaron que harán un bypass que van a conectar el caño de la Olegario Andrade hacia República del Líbano. No estamos conformes con eso porque quiere decir que los vecinos que están conectados desde la Olegario Andrade hacia arriba, hacia Bahía Blanca se van a poder conectar a usar las cloacas. El resto del barrio no”, comentó una de las damnificadas, Miriam Madrid.

Por otro lado, advirtió también sobre el riesgo de un nuevo colapso: “El desnivel de la calle cuando esto colapse, porque en algún momento esto va a colapsar porque el caño que han puesto no es el adecuado para esa medida de cloacas. Entonces nos va a pasar exactamente lo mismo", explicó.

“Por más que el intendente y OSSE digan que van a hacer ese bypass para dar una solución pronta a esta, sí, nos quitan el agua servida que teníamos en la calle, pero esto es momentáneo y es a muy corto plazo porque insisto, esto va a desbordarse otra vez”.

“Nosotros lo que estamos reclamando es que hagan el trabajo de las cloacas bien hechas sobre calle Vidart y que todos los habitantes del barrio, podamos conectarnos como corresponde”, afirmó la vecina.

El punto más tenso del conflicto es que el diseño de esta conexión margina a un sector del vecindario. Solo los domicilios ubicados desde la calle Olegario Andrade hacia arriba, hasta alcanzar calle Bahía Blanca, podrán empalmarse efectivamente a la red. El resto de las familias continuará con la exclusión del servicio, lidiando con líquidos residuales en sus puertas.

Los frentistas exigen descartar la política de parches y solicitan formalmente una obra de fondo. El reclamo central apunta a concretar trabajos estructurales sobre la calle Vidart, asegurando un punto de desembocadura adecuado que garantice la conectividad cloacal para la totalidad del barrio.

Por último, como los vecinos autoconvocados deliberan entre sí nuevas acciones de visibilización y presión social, mantendrán mensajes en las calles con una contundente advertencia política: "Sin cloacas, no hay voto".