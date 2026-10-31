¿Rawson y Chimbas los bastiones que definen al candidato del PJ?

De cara al horizonte electoral de 2027 y a la espera de definiciones sobre la modalidad de votación que implementará San Juan, el peronismo local atraviesa un proceso de reordenamiento interno donde los liderazgos territoriales pujan por marcar el pulso de la estrategia partidaria. En el centro de esta discusión se ubican dos distritos clave: Rawson y Chimbas, y sus referentes políticos, Carlos Munisaga y Fabián Gramajo.

Una encuesta realizada en octubre de 2026 por la Consultora Tiempos —dirigida por Cristian Torrejón— encendió el debate interno al posicionar a ambos dirigentes al frente de las preferencias entre los electores que manifestaron que votarían al peronismo. En Chimbas, Gramajo alcanzó el 61% de las preferencias dentro de ese segmento, mientras que en Rawson, Munisaga escaló hasta el 68%.

Estos números cobran una dimensión estratégica al cruzarse con el antecedente inmediato de las urnas en 2025: en aquellas legislativas, el frente Fuerza San Juan —que llevó a Cristian Andino al frente de la boleta y posteriormente a lograr una banca en la Cámara Baja— reunió 47.826 votos sumando ambos departamentos, lo que representó casi un tercio (1/3) del caudal total obtenido por el espacio en toda la provincia. En Rawson se consiguieron 25.185 votos (superando por poco más de 5.000 sufragios a La Libertad Avanza), y en Chimbas se sumaron 22.641 (ampliando la diferencia a más de 10.000 votos sobre el espacio libertario). Aunque estos sufragios reflejan el voto al frente y no un apoyo estrictamente nominal a las figuras, reafirman que ambos distritos funcionan como los grandes pulmones electorales del justicialismo sanjuanino, sin Rawson y Chimbas, casi que no hay chances.

Bastiones populosos vs. el armado del interior

La gran incógnita que desvela al peronismo sanjuanino pasa por sopesar qué factor tendrá mayor peso gravitacional en la definición de la candidatura a la gobernación:

El eje demográfico y de preferencias (Munisaga - Gramajo): Representan a los dos distritos más populosos de la provincia y afines al peronismo, respaldados por números contundentes tanto en las urnas (2025) como en los sondeos de opinión interna (2026). Su fortaleza radica en concentrar la mayor densidad de votos del electorado justicialista. En este tablero, todo indica que será Fabián Gramajo quien salga a la cancha a buscar el máximo cargo provincial, beneficiado en parte por ser hoy un dirigente sin un cargo ,mientras que Carlos Munisaga jugará un rol arbitral clave desde su distrito: su apoyo político y territorial será determinante para que el candidato a gobernador que logre posicionarse cuente con las chances sustentables de pelear con fuerza por la elección general.



El armado territorial global (Cristian Andino y el bloque de jefes comunales): En paralelo, el sector encabezado por Cristian Andino apuesta a articular una red de contención más amplia y federal que nuclea a la gran mayoría de los intendentes peronistas de la provincia, acción que le permitió en el 2025 vencer en las urnas nada más y nada menos que al actual vicegobernador Fabián Martín. Este armado busca evitar la polarización en pocos departamentos y construir una legitimidad horizontal que contemple tanto a los grandes centros urbanos como a los departamentos alejados. ¿Habrá acuerdo o el peronismo continuará en una disputa de egos que, a la vista de los sucedido, ya lo dejó con las manos vacías en 2023?.

Cristian Andino, actual diputado nacional por el peronismo.

Mientras el PJ debate sus liderazgos y la metodología para ordenar sus candidaturas de cara al 2027, la combinación entre el peso poblacional de Rawson y Chimbas, la vigencia territorial de los dirigentes, y el nuevo tablero institucional dictarán los límites y las posibilidades de un peronismo que busca recuperar el sillón provincial.

El sistema electoral bajo la lupa del oficialismo y el peso del arrastre

Un factor determinante que condiciona el análisis político rumbo a 2027 pasa por la arquitectura electoral que evalúa el oficialismo provincial liderado por Marcelo Orrego. En el horizonte se analiza un esquema con dos boletas separadas en el cuarto oscuro —una para gobernador y diputados proporcionales y departamentales, y otra independiente para intendente y concejales—.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Esta ingeniería jurídica y práctica modifica sustancialmente la dinámica de poder: la maniobra de desvincular las categorías le quita peso al tradicional "efecto arrastre" de las grandes estructuras provinciales sobre las categorías municipales.

Para el gobernador Marcelo Orrego, este escenario puede resultar tácticamente beneficioso. Actualmente, el oficialismo provincial cuenta con la administración de solo cuatro de los 19 municipios que conforman la geografía sanjuanina, mientras que el resto permanece bajo la órbita de intendentes peronistas. Al debilitarse el arrastre automático de boletas sábanas o de sistemas con alta tracción vertical, se pulveriza en parte la ventaja territorial histórica que los grandes aparatos comunales suelen trasladar a la categoría provincial. Con boletas seccionadas, el votante prioriza la evaluación individual o sectorial de cada tramo, obligando a los candidatos a gobernador a traccionar por peso propio y reduciendo la dependencia absoluta de las terminales municipales.