El Gobierno de San Juan realizará este miércoles 1 de julio un operativo integral de salud destinado a las familias de niños y adolescentes que asisten al Centro de Abordaje Kevin, en el departamento Chimbas. La iniciativa es organizada de manera conjunta por los ministerios de Salud y de Familia y Desarrollo Humano, con el objetivo de acercar diferentes servicios sanitarios y de contención social a la comunidad.

La jornada se desarrollará entre las 9 y las 13 en la sede del Centro de Abordaje Kevin, ubicada en la casa 15, manzana C, del barrio Necochea, en un sector colindante con los barrios Los Cardos y Villa Paula.

Durante el operativo, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a consultas de Medicina Familiar, Salud Mental, Odontología y Nutrición, además de controles de enfermería para la medición de signos vitales y testeos de laboratorio.

También se aplicarán las vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación, destinadas a todas las etapas de la vida, desde recién nacidos hasta adolescentes, con el propósito de completar esquemas y reforzar la prevención de enfermedades.

El dispositivo contará además con la presencia de agentes sanitarios, quienes brindarán asesoramiento, consejería y orientación sobre distintas temáticas vinculadas al cuidado de la salud y la prevención.

En paralelo, profesionales de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias desarrollarán actividades de acompañamiento para las familias, con la participación de psicólogas y asistentes sociales, además de propuestas recreativas destinadas a niños y adolescentes.

La programación incluirá también dos charlas informativas a cargo de nutricionistas. Una estará orientada a personas con diabetes y abordará hábitos saludables y alimentación adecuada para el control de la enfermedad, mientras que la otra estará destinada a personas con celiaquía, con información sobre cuidados, nutrición y alimentación libre de gluten.

Con este operativo, el Gobierno provincial busca facilitar el acceso a servicios de salud y fortalecer las acciones de prevención, promoción y acompañamiento integral de las familias que concurren diariamente al Centro de Abordaje Kevin.