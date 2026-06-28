El budín de frutos rojos súper húmedo se destaca por su textura tierna y su equilibrio entre dulzura y acidez, aportado por la combinación de frutas como frutillas, arándanos y moras. Es una preparación clásica de la cocina casera que gana cada vez más popularidad por su facilidad y su resultado final.

Para su elaboración se utilizan ingredientes básicos de pastelería, lo que lo convierte en una receta accesible para cualquier hogar. La base de harina leudante permite lograr una miga aireada, mientras que el yogur y el aceite aportan humedad y suavidad al budín.

Ingredientes

250 g de harina leudante

250 g de harina leudante

200 g de frutos rojos (frescos o congelados)

200 g de frutos rojos (frescos o congelados)

3 huevos

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

1 pizca de sal

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el aceite neutro, el yogur natural, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

Agregar la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes.

Incorporar los frutos rojos, reservando un pequeño puñado para decorar la superficie. Mezclar con movimientos envolventes para no romper la fruta.

Verter la preparación en la budinera, distribuir los frutos rojos reservados sobre la superficie y cocinar durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla antes de servir.

El resultado es un budín suave, húmedo y aromático, ideal para acompañar con café, té o mate, y perfecto para compartir en cualquier momento del día.