El chipá, uno de los íconos de la gastronomía del Litoral argentino, continúa reinventándose sin perder su esencia. Con raíces en la cultura guaraní y fuerte presencia en provincias como Corrientes y Misiones, además de Paraguay, este panecillo elaborado con almidón de mandioca y queso se destaca por su textura única: crocante por fuera y suave por dentro.

Receta de chipá relleno de jamón y queso (para 4 personas)

Ingredientes

500 g de almidón de mandioca

200 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata o pategrás)

100 g de queso duro rallado (sardo o reggianito)

150 g de jamón cocido en cubitos o tiritas

2 huevos

100 g de manteca blanda

100 ml de leche

1 cucharadita de sal

Paso a paso

En un bol grande, mezclar el almidón de mandioca con los quesos rallados y la sal.

Incorporar los huevos y la manteca blanda. Mezclar y comenzar a amasar hasta integrar los ingredientes.

Agregar la leche de a poco mientras se continúa amasando, hasta obtener una masa suave y maleable.

Tomar pequeñas porciones de masa y aplastarlas con la mano.

Colocar en el centro un poco de jamón y un trocito de queso.

Cerrar bien la masa para cubrir el relleno y formar bolitas.

Distribuir los chipás en una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén levemente dorados.

Retirar y servir tibios para disfrutar del relleno bien fundido.

Esta evolución del chipá refleja cómo las recetas tradicionales pueden adaptarse a nuevos gustos y contextos sin perder su valor cultural. Así, el clásico del Litoral no solo se mantiene vigente, sino que continúa conquistando nuevos paladares con versiones que amplían sus posibilidades.