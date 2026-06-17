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Sociedad > Cocina
Receta del chipá relleno de jamín y queso, la versión que conquista cada vez más
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
El chipá, uno de los íconos de la gastronomía del Litoral argentino, continúa reinventándose sin perder su esencia. Con raíces en la cultura guaraní y fuerte presencia en provincias como Corrientes y Misiones, además de Paraguay, este panecillo elaborado con almidón de mandioca y queso se destaca por su textura única: crocante por fuera y suave por dentro.
Receta de chipá relleno de jamón y queso (para 4 personas)
Ingredientes
- 500 g de almidón de mandioca
- 200 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata o pategrás)
- 100 g de queso duro rallado (sardo o reggianito)
- 150 g de jamón cocido en cubitos o tiritas
- 2 huevos
- 100 g de manteca blanda
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de sal
Paso a paso
- En un bol grande, mezclar el almidón de mandioca con los quesos rallados y la sal.
- Incorporar los huevos y la manteca blanda. Mezclar y comenzar a amasar hasta integrar los ingredientes.
- Agregar la leche de a poco mientras se continúa amasando, hasta obtener una masa suave y maleable.
- Tomar pequeñas porciones de masa y aplastarlas con la mano.
- Colocar en el centro un poco de jamón y un trocito de queso.
- Cerrar bien la masa para cubrir el relleno y formar bolitas.
- Distribuir los chipás en una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén levemente dorados.
- Retirar y servir tibios para disfrutar del relleno bien fundido.
Esta evolución del chipá refleja cómo las recetas tradicionales pueden adaptarse a nuevos gustos y contextos sin perder su valor cultural. Así, el clásico del Litoral no solo se mantiene vigente, sino que continúa conquistando nuevos paladares con versiones que amplían sus posibilidades.
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