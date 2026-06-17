El flan casero es uno de los postres más tradicionales de la cocina argentina y también uno de los más simples de preparar. Para quienes buscan una alternativa rápida y sin necesidad de utilizar el horno, existe una versión que se elabora en apenas 10 minutos y requiere únicamente tres ingredientes básicos: leche, huevos y azúcar.

La receta ganó popularidad por su practicidad y porque permite obtener un resultado muy similar al del flan tradicional, pero reduciendo significativamente los tiempos de preparación. Además, utiliza productos que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

Receta

500 ml de leche.

4 huevos.

100 gramos de azúcar.

Para el caramelo

50 gramos de azúcar.

2 cucharadas de agua.

El paso a paso

Primero el caramelo: colocar el azúcar y el agua en una sartén pequeña. Cocinar a fuego medio hasta obtener un color dorado. Inmediatamente, verter el caramelo en una flanera o recipiente apto para microondas y distribuirlo por toda la base.

Posteriormente, en un bowl batir los huevos junto con el azúcar. Agregar la leche poco a poco y mezclar hasta integrar completamente.

Verter la preparación en la flanera y cocinar: para microondas entre 8 y 10 minutos a potencia media y en olla a baño maría durante 15 minutos.

Cuando el flan esté listo, esperar a que pierda temperatura y llevar a la heladera durante al menos una hora.

Desmoldar y servir solo o acompañado con crema o dulce de leche.

Su textura suave y su sabor clásico lo convierten en una opción ideal para cualquier ocasión.