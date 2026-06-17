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Sociedad > Cocina

Receta fácil de flan casero sin horno y con pocos ingredientes

Con leche, huevos y azúcar se puede preparar un postre clásico, económico y práctico. La receta no requiere horno y permite obtener una textura suave y cremosa en pocos minutos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas

Conocé como hacer esta receta simple en apenas 5 pasos. (Ilustrativo)
 

El flan casero es uno de los postres más tradicionales de la cocina argentina y también uno de los más simples de preparar. Para quienes buscan una alternativa rápida y sin necesidad de utilizar el horno, existe una versión que se elabora en apenas 10 minutos y requiere únicamente tres ingredientes básicos: leche, huevos y azúcar.

La receta ganó popularidad por su practicidad y porque permite obtener un resultado muy similar al del flan tradicional, pero reduciendo significativamente los tiempos de preparación. Además, utiliza productos que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

 

Receta

  • 500 ml de leche.
  • 4 huevos.
  • 100 gramos de azúcar.
  • Para el caramelo
  • 50 gramos de azúcar.
  • 2 cucharadas de agua.

El paso a paso

  • Primero el caramelo: colocar el azúcar y el agua en una sartén pequeña. Cocinar a fuego medio hasta obtener un color dorado. Inmediatamente, verter el caramelo en una flanera o recipiente apto para microondas y distribuirlo por toda la base.
  • Posteriormente, en un bowl batir los huevos junto con el azúcar. Agregar la leche poco a poco y mezclar hasta integrar completamente.
  • Verter la preparación en la flanera y cocinar: para microondas entre 8 y 10 minutos a potencia media y en olla a baño maría durante 15 minutos.
  • Cuando el flan esté listo, esperar a que pierda temperatura y llevar a la heladera durante al menos una hora.
  • Desmoldar y servir solo o acompañado con crema o dulce de leche.

 

Su textura suave y su sabor clásico lo convierten en una opción ideal para cualquier ocasión.

 

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