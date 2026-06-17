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Sociedad > Cocina
Receta fácil de flan casero sin horno y con pocos ingredientes
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
El flan casero es uno de los postres más tradicionales de la cocina argentina y también uno de los más simples de preparar. Para quienes buscan una alternativa rápida y sin necesidad de utilizar el horno, existe una versión que se elabora en apenas 10 minutos y requiere únicamente tres ingredientes básicos: leche, huevos y azúcar.
La receta ganó popularidad por su practicidad y porque permite obtener un resultado muy similar al del flan tradicional, pero reduciendo significativamente los tiempos de preparación. Además, utiliza productos que suelen estar disponibles en cualquier hogar.
Receta
- 500 ml de leche.
- 4 huevos.
- 100 gramos de azúcar.
- Para el caramelo
- 50 gramos de azúcar.
- 2 cucharadas de agua.
El paso a paso
- Primero el caramelo: colocar el azúcar y el agua en una sartén pequeña. Cocinar a fuego medio hasta obtener un color dorado. Inmediatamente, verter el caramelo en una flanera o recipiente apto para microondas y distribuirlo por toda la base.
- Posteriormente, en un bowl batir los huevos junto con el azúcar. Agregar la leche poco a poco y mezclar hasta integrar completamente.
- Verter la preparación en la flanera y cocinar: para microondas entre 8 y 10 minutos a potencia media y en olla a baño maría durante 15 minutos.
- Cuando el flan esté listo, esperar a que pierda temperatura y llevar a la heladera durante al menos una hora.
- Desmoldar y servir solo o acompañado con crema o dulce de leche.
Su textura suave y su sabor clásico lo convierten en una opción ideal para cualquier ocasión.
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