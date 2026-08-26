La Justicia desestimó los principales pedidos realizados por la nueva defensa de Cristian “Pity” Álvarez y resolvió que el juicio por el asesinato de su vecino Cristian Díaz continuará con normalidad.

Durante la cuarta audiencia del debate, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro habían solicitado que el proceso fuera declarado nulo y que el músico fuera juzgado mediante un jurado popular. Además, cuestionaron que Álvarez estuviera en condiciones de afrontar el juicio y pidieron nuevas evaluaciones médicas.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazó los planteos. Los jueces consideraron que el músico está en condiciones de continuar participando del proceso y desestimaron la realización de nuevos estudios sobre su capacidad para afrontar el debate.

El tribunal también rechazó el pedido para que Álvarez sea juzgado por un jurado popular. De esta manera, el juicio continuará bajo la modalidad establecida originalmente y seguirá a cargo del tribunal que lleva adelante el debate.

El argumento de la defensa

La nueva defensa había basado parte de su planteo en el comportamiento del músico durante las primeras audiencias. Según los abogados, Álvarez se quedó dormido en distintos momentos del debate y eso podría haber afectado su capacidad para seguir las declaraciones de los testigos y ejercer plenamente su derecho de defensa.

“En esta queja se discute si Pity tiene capacidad psíquica suficiente para afrontar el debate”, sostuvo Baños durante la audiencia. La defensa consideró que sería necesario esperar una resolución de la Cámara de Casación antes de continuar con el juicio.

Los abogados también presentaron un informe elaborado por el psiquiatra Herrera Milano, en el que se explicarían los motivos por los cuales el músico se duerme durante las audiencias.

La fiscalía se opuso a los argumentos de la defensa. El fiscal Sandro Abraldes cuestionó el comportamiento de Álvarez durante el proceso y remarcó que la sala de audiencias debe ser respetada.

El juicio continúa

Con el rechazo de los pedidos, el proceso continuará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. Los magistrados remarcaron que Álvarez cuenta con las condiciones necesarias para participar del debate y que su capacidad para afrontar el juicio no constituye un impedimento para que el proceso siga adelante.

El músico está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, ambos mantuvieron una discusión que derivó en una pelea. En ese contexto, Álvarez habría sacado un arma y disparado contra Díaz. El músico fue detenido pocas horas después.

El juicio había sido suspendido en años anteriores debido a evaluaciones vinculadas con el estado de salud mental de Álvarez. A comienzos de 2026, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense determinó que contaba con las condiciones necesarias para afrontar el proceso, lo que permitió reactivar el debate.

Ahora, con los planteos de la nueva defensa rechazados, la Justicia decidió que el juicio siga adelante mientras continúan las audiencias y la declaración de los testigos previstos para el debate.