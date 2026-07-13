La causa judicial que tiene como imputado al juez de Faltas Enrique Mattar por el delito de lesiones culposas leves sumó un nuevo capítulo. En el marco del proceso, la defensa del magistrado presentó una oferta de reparación económica por $500.000 al motociclista Pedro Palacio, quien resultó herido en el siniestro vial ocurrido el pasado 6 de mayo en Capital. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el damnificado por considerarla insuficiente.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la intención de la defensa era alcanzar un acuerdo de reparación integral que permitiera poner fin al proceso penal. No obstante, tras la negativa de la víctima, se espera que en los próximos días se presente una nueva oferta con un monto superior que pueda acercar a las partes.

Mientras continúan las negociaciones, la causa sigue su curso en la Justicia. El juez Matías Parrón fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria, período que vencerá a fines de septiembre. Pese a ello, las fuentes consultadas estiman que podría arribarse a un acuerdo antes de que concluya ese plazo.

La investigación busca determinar las responsabilidades en el accidente registrado en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Pedro Palacio, de 38 años, circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando fue impactado por un Volkswagen Up conducido por Mattar.

Uno de los aspectos centrales del expediente es la conducta que habría tenido el magistrado inmediatamente después del choque. Según la acusación, Mattar continuó circulando sin detenerse para asistir al motociclista lesionado.

Esa situación fue advertida por un automovilista que presenció el hecho y decidió seguir al vehículo. El seguimiento se extendió hasta las inmediaciones del Acceso Sur, donde efectivos policiales lograron interceptar el automóvil durante un operativo.

Como consecuencia del impacto, Palacio sufrió lesiones que motivaron su traslado a un centro asistencial, donde permaneció internado durante algunos días antes de recibir el alta médica.

El caso tuvo una importante repercusión pública debido a la condición de funcionario judicial del conductor involucrado y por la denuncia de que habría abandonado el lugar del siniestro tras el impacto. Ahora, la posibilidad de una reparación integral aparece como el camino que podría evitar que la causa avance hacia una instancia de juicio, aunque para ello será necesario que ambas partes alcancen un acuerdo sobre el resarcimiento económico.