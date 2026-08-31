El prestigioso periódico británico Financial Times publicó un artículo centrado en el récord de morosidad registrado en el país, bajo el título "Los argentinos luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei". El informe pone el foco en cómo los profundos cambios macroeconómicos y el ajuste fiscal impactan de lleno en la capacidad de pago de los hogares.

La curva inflacionaria.

La publicación señala que los préstamos incobrables son una consecuencia directa de la transformación económica impulsada por la administración libertaria. Si bien el medio destaca que la gestión logró recortar drásticamente el gasto público y reducir la inflación anual desde un pico del 289% a principios de 2024 hasta el 34%, advierte que la estabilización incentivó a los bancos a prestar, al tiempo que las medidas de austeridad generaron una urgencia de endeudamiento en las familias.

"Los salarios reales y la renta disponible en Argentina han tenido dificultades para recuperarse de la fuerte caída sufrida en 2023, cuando la inflación se disparó", destacó Financial Times.

Este fenómeno se refleja en que el pago de deudas con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial, lo que eleva al 50% el porcentaje de ingresos comprometidos al sumar los gastos fijos. Como resultado de esta combinación, unos 5,8 millones de personas —casi un tercio del total de prestatarios— se han atrasado en sus compromisos financieros. Para el medio, los salarios reales y la renta disponible no han logrado recuperarse de la fuerte caída sufrida en 2023.

Casos testigos

Para ilustrar la crisis cotidiana, el artículo retrata historias como la de un chofer de aplicación que debió recurrir a un préstamo informal con un interés del 300% tras no poder afrontar un crédito inicial para su vehículo, o el caso de una joven analista de 24 años con una deuda de 3300 dólares en su tarjeta de crédito a una tasa del 132%.

El informe también pone bajo la lupa el rol de las billeteras digitales y de los proveedores no financieros de crédito (fintech, casas de electrodomésticos y tarjetas no bancarias), donde el deterioro es aún más profundo: los atrasos mayores a tres meses alcanzaron a casi un tercio del total. En los últimos 18 meses, la mora total del crédito a personas se quintuplicó en el país.

La postura oficial frente al problema

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, busca alternativas para expandir el mercado crediticio —al cual el Ejecutivo define como una herramienta central para reactivar el consumo—, la postura de la Casa Rosada se mantiene inflexible.

A partir del análisis de Financial Times, "un número récord de hogares argentinos tiene dificultades para pagar sus deudas a tiempo, especialmente aquellos que han obtenido préstamos de empresas fintech y otros prestamistas no bancarios".

Desde el Gobierno han descartado aplicar una condonación de deudas con respaldo estatal, aunque se evalúan esquemas voluntarios de refinanciación a plazos más largos y tasas más bajas por parte de los prestamistas, en un escenario donde el Ejecutivo insiste en calificar el problema como una cuestión "entre privados".