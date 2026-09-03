El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona ya tiene su cronograma definido hasta el dictado de la sentencia. Los jueces a cargo del debate confirmaron las fechas para escuchar a los últimos testigos y fijaron el inicio de la etapa final del proceso. De esta manera, la causa contra los profesionales de la salud que atendieron al astro del fútbol entró formalmente en su instancia decisiva.

El calendario hasta el final del juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió cómo se organizarán las próximas audiencias del caso. Durante las siguientes cinco jornadas, los magistrados recibirán las declaraciones de 17 testigos presentados por los abogados de las distintas defensas. Una vez que termine esta etapa de recolección de pruebas, el próximo 29 de septiembre darán inicio los alegatos.

Los alegatos son las exposiciones finales donde los fiscales, las querellas y los defensores analizan las pruebas del juicio para pedir las condenas o las absoluciones correspondientes. En este debate en particular, se prevé que esta fase legal se extienda durante varias semanas consecutivas. Esto se debe a la gran cantidad de partes involucradas, ya que intervienen cinco equipos querellantes, la fiscalía y siete grupos de abogados defensores.

Una vez que finalicen todas estas exposiciones técnicas, los siete acusados tendrán el derecho de pronunciar sus últimas palabras frente a los magistrados. Recién después de ese paso procesal, los jueces se retirarán a deliberar para redactar el fallo que definirá el futuro de los imputados.

La defensa del neurocirujano

En la jornada donde se definió este cronograma procesal, el juicio tuvo un imprevisto por la sorpresiva ausencia de un perito de la defensa. Ante esta situación, el neurocirujano Leopoldo Luque aprovechó para pedir la palabra y brindó su décima declaración ante el tribunal. Su testimonio apuntó directamente a cuestionar las conclusiones que elaboró la Junta Médica oficial tras el fallecimiento.

El imputado sostuvo que el cuadro clínico descrito por los forenses no reflejaba la realidad del paciente que ellos trataban todos los días. Explicó que los estudios cardiológicos y renales previos al deceso arrojaban resultados normales. "El paciente que describen los peritos de la Junta no es el que nosotros teníamos en vida", argumentó ante los magistrados.

Además, Luque se desligó de la coordinación general del tratamiento y aclaró que su trabajo se limitaba al seguimiento estrictamente neuroquirúrgico. Afirmó que su mayor utilidad en la internación domiciliaria era el vínculo de confianza que había construido con el ídolo. "Yo al paciente lo quería, pero yo no estaba a cargo del equipo", remarcó el médico.

Finalmente, confesó que se sentía frustrado porque el principal problema de salud era la adicción al alcohol y él no tenía las herramientas específicas para tratarlo. El profesional aseguró que ninguno de sus colegas actuó con mala intención durante las semanas previas al desenlace fatal. "Siento que todos hicimos lo mejor que pudimos, jamás imaginé el final que tuvo", concluyó su relato.