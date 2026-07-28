La decisión de recuperar por su cuenta la motocicleta que les habían robado terminó desencadenando una violenta represalia. Los hermanos Jesús y Enzo Tornelo fueron atacados a balazos frente a su vivienda, en Trinidad, y sufrieron heridas de gravedad que los mantuvieron internados y obligaron a que ambos fueran sometidos a intervenciones quirúrgicas. Ahora, la Justicia ya condenó a dos de los tres acusados de haber participado en el ataque, mientras que un tercer sospechoso continúa prófugo.

El hecho ocurrió el mes pasado en el departamento Capital. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el conflicto comenzó cuando a los hermanos Tornelo les sustrajeron una motocicleta. Posteriormente, ellos lograron recuperarla por sus propios medios desde un domicilio vinculado a uno de los ahora condenados.

Esa situación derivó en una violenta venganza. Horas más tarde, tres hombres llegaron hasta la casa de las víctimas a bordo de dos motocicletas. Sin mediar palabra descendieron de los rodados y comenzaron a disparar contra los hermanos Tornelo para luego darse a la fuga.

Como consecuencia del ataque, Jesús y Enzo Tornelo sufrieron lesiones graves, diagnóstico que fue confirmado por el médico legista. Ambos permanecieron internados y debieron ser operados debido a la gravedad de las heridas.

Tras distintas tareas investigativas y allanamientos, la Fiscalía logró identificar a los presuntos autores del ataque. El primero en ser detenido fue Christian Rodríguez, quien aceptó su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibió una condena de cumplimiento efectivo.

Posteriormente fue detenido Díaz Mazacán durante uno de los procedimientos realizados por la Policía. En la audiencia de formalización también acordó un juicio abreviado y fue condenado a un año y dos meses de prisión de ejecución condicional. Según explicó el fiscal, pudo acceder a ese beneficio porque no registraba condenas anteriores, sino únicamente una suspensión del proceso a prueba (probation), la cual ahora podrá ser revisada por el juez que la concedió al haber cometido un nuevo delito.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los tres imputados fueron considerados coautores materiales del ataque, ya que los testigos presenciales afirmaron que todos portaban armas de fuego y efectuaron disparos contra las víctimas. Si bien las armas no pudieron ser secuestradas durante los allanamientos ni fue posible determinar el calibre utilizado, los testimonios y las imágenes registradas por una persona que presenció el hecho fueron incorporados a la investigación y respaldaron la acusación.

La causa continúa abierta debido a que uno de los presuntos atacantes permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia. La Fiscalía sostiene que tuvo el mismo grado de participación que los otros dos condenados y que también intervino directamente en la balacera contra los hermanos Tornelo.