Redujeron la prisión de los detenidos por asesinar a una jubilada en Santa Lucía

La jueza Ana Lía Larrea resolvió reducir de 12 a 10 meses la prisión preventiva de Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera, acusados por el homicidio de Ángela "Lita" Álvarez en Santa Lucía. La decisión de la magistrada se dio al responder un recurso formulado por el defensor oficial Hugo Trigo, manteniendo a los imputados encarcelados.

El letrado representante de los detenidos había presentado un planteo de impugnación contra el plazo cautelar dispuesto previamente. Tras examinar las razones del reclamo, Larrea dispuso recortar dos meses la medida cautelar, entendiendo de todas formas que el grupo debe permanecer privado de libertad en tanto los investigadores avanzan con el esclarecimiento del hecho.

El proceso contra los sospechosos comenzó enfocado en un presunto atraco dentro del inmueble de la víctima ubicado en el barrio Alberdi. No obstante, las pericias científicas comprobaron que la mujer sufrió una agresión letal, lo que modificó el curso de las actuaciones policiales y judiciales dictadas sobre la causa.

En la etapa inicial de las diligencias, el deterioro orgánico del cadáver impidió precisar las causales del deceso. Más tarde, los exámenes histopatológicos concluyeron que la anciana falleció por asfixia por sofocación, confirmando la intervención directa de terceros en el trágico desenlace registrado en el domicilio.

Ante la contundencia del informe forense, el Ministerio Público Fiscal recalificó la imputación a robo seguido de muerte. Dicha figura está tipificada en el artículo 165 del Código Penal argentino, previendo un castigo penal que va desde 10 a 25 años de encierro carcelario para los eventuales responsables del ilícito.

Las averiguaciones atribuyen el despojo de bienes al lapso comprendido entre el 23 y el 27 de julio. En ese período, personas ajenas a la propiedad ingresaron en distintas ocasiones para sustraer artefactos eléctricos, mobiliario y prendas de cama pertenecientes a la víctima fallecida.

El suceso se conoció cuando un residente del sector advirtió a dos individuos intentando llevarse una heladera mediante un carro acoplado a un rodado. El ciudadano intervino deteniendo a Pozo en el lugar y alertando de inmediato a las patrullas preventivas de la zona.

Al arribar al inmueble, el personal de la Comisaría 5ª halló a la anciana sin vida al costado de su cama. A partir de ese hallazgo, las autoridades reorientaron las tareas de campo desde el hurto hacia el delito de homicidio violento perpetrado contra la vecina.

Las actuaciones legales están radicadas en la UFI Delitos Especiales, con la tarea operativa desplegada por el fiscal Sebastián Gómez junto a la ayudante fiscal Agostina Pérez. El equipo acusador trabaja en el acopio de elementos de convicción dentro de la investigación penal preparatoria.

Con el plazo fijado por Larrea, la nómina de sospechosos estará bajo régimen de detención cautelar durante un ciclo de 10 meses. El período servirá para delimitar las responsabilidades individuales en las maniobras delictivas cometidas contra la vivienda y la víctima.