A medida que el peronismo sanjuanino comienza a debatir su reorganización de cara a las elecciones de 2027, desde el movimiento obrero surgieron reclamos para recuperar protagonismo en el armado político. El secretario adjunto de la Uocra, Alberto Tovares, sostuvo que el sindicalismo viene siendo relegado en la conformación de candidaturas y pidió una mayor participación de la CGT en las futuras listas del Partido Justicialista.

El dirigente gremial planteó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que “hace años que muchos dirigentes lo venimos planteando. Espero que este año tengamos la posibilidad de participar. Hace mucho tiempo que no tenemos representantes gremiales ni en el Congreso ni en la Legislatura provincial, por lo que sería muy bueno que se contemple que nosotros también somos parte de la política”, afirmó.

Las declaraciones de Tovares se producen en medio de las discusiones internas que atraviesa el justicialismo local, donde distintos sectores buscan posicionarse para el reordenamiento partidario tras la derrota electoral de 2023.

En ese contexto, el referente de la Uocra reivindicó el rol histórico del movimiento obrero diciendo que “somos la columna vertebral del Partido Justicialista y vamos a seguir estando siempre. Después quedará en los dirigentes que tienen la responsabilidad de convocar a la CGT y a aquellos compañeros que estén capacitados para ocupar un cargo público”, expresó.

Más allá del reclamo por una mayor representación, Tovares también llamó a construir consensos internos y evitar nuevas divisiones dentro del espacio. A su entender, el escenario actual exige diálogo entre los distintos sectores para fortalecer al peronismo de cara a los próximos desafíos electorales.

“Es cuestión de sentarse a conversar. Han pasado muchas cosas en la política durante este tiempo y ha llegado el momento de aprender. En los momentos difíciles el justicialismo siempre tuvo que unirse, poner las cartas sobre la mesa y empezar de nuevo. Creo que esa es la mejor manera de afrontar esta etapa”, concluyó.

Las declaraciones reflejan una demanda que desde hace tiempo sostienen distintos gremios nucleados en la CGT, que buscan recuperar presencia en los espacios de decisión política y volver a tener representación propia en los cuerpos legislativos.

Mano de obra en la minería

Tovares sostuvo que la expectativa de la Uocra está puesta en el inicio de nuevas obras mineras una vez concluido el operativo invierno. El dirigente señaló que existen conversaciones vinculadas a la ampliación del campamento de Josemaría y al desarrollo del Corredor Norte, proyectos que podrían comenzar a movilizarse desde septiembre. Además, recordó que actualmente hay alrededor de 2.500 trabajadores de la construcción desocupados y expresó su deseo de que la actividad minera permita revertir esa situación. “Lo que necesitamos es empezar a sumar y lo más pronto que se pueda”, afirmó.

Textuales

Alberto Tovares / Secretario adjunto de la Uocra