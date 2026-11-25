El proyecto del nuevo Código Electoral Provincial que el gobernador Marcelo Orrego envió este martes a la Cámara de Diputados de San Juan encontró coincidencias entre legisladores del oficialismo y la oposición. En diálogo con DIARIO HUARPE, los jefes de bloque valoraron principalmente la eliminación del Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad) y la incorporación de la Boleta Única de Papel (BUP), aunque anticiparon que deberán analizar otros aspectos antes de definir sus posiciones.

Juan de la Cruz Córdoba, de Producción y Trabajo, sostuvo que la propuesta responde a lo anticipado por el gobernador y busca simplificar la votación y darles mayor protagonismo a los espacios políticos.

“Es un código íntegro, completo, que contempla todo lo que es necesario”, manifestó. Sobre la eliminación del Sipad, agregó: “Es un sistema de elección directa, el ciudadano va y elige al candidato que quiere que cumpla el cargo, no a uno que luego pierde y sus votos van a otro”.

Por su parte, Enzo Cornejo, del PRO, expresó que “San Juan necesita un sistema electoral moderno, transparente y con reglas claras”. Además, respaldó la selección de candidatos mediante internas: “La democracia tiene que empezar puertas adentro de cada espacio político”.

“No se trata de beneficiar a un partido ni de pensar en una elección determinada. Se trata de mejorar las instituciones y establecer reglas claras para todos”, añadió.

Coincidencias y apoyos preliminares

Alejandra Leonardo, de la UCR, manifestó su conformidad con la iniciativa. “En términos generales me gusta. Es lo que hemos venido defendiendo. Habrá que analizar artículo por artículo, ver la implementación. Me parece un buen proyecto”, expresó.

Gustavo Usín, de Actuar, consideró necesario escuchar a los distintos sectores políticos. “Este proyecto sí se va a debatir. Creo que vamos a llegar a las próximas elecciones con un Código Electoral que perdure en el tiempo”, afirmó.

Leopoldo Soler, de Mejor Nosotros, adelantó que apoyaría la iniciativa, aunque deberá estudiarla en profundidad. “Siempre he tenido respeto por los códigos electorales, en tanto sean justos y los actores o jugadores puedan articular sus estrategias electorales”, sostuvo.

Marcelo Mallea, de Del Este - Primero Angaco, también anticipó su respaldo. “En general, por lo que he visto, sin ver la letra chica, me parece un buen proyecto”, sostuvo. Además, aseguró: “Esto es lo que veníamos charlando, que coincidíamos casi todos. Esto viene a simplificarle la vida a los ciudadanos”.

Luis Rueda, del bloque Bloquista, anticipó una reunión para este viernes en el Comité Central con la mesa del partido para escuchar propuestas de los dirigentes. “Lo de las internas partidarias nosotros lo habíamos planteado, no nos parece mal”, indicó.

Respecto de su respaldo, Rueda fue claro: “En rasgos generales nos parece bien, pero vamos a consultar en el partido. En principio acompañaríamos, pero vamos a tomar en cuenta las opiniones partidarias”.

En la otra vereda, Juan Carlos Quiroga Moyano, del bloque Justicialista, coincidió con la eliminación del Sipad, aunque consideró que las internas deberían ser abiertas. También anticipó que analizará el proyecto con el interbloque.

“Ellos (por el oficialismo) tienen los votos para sacarlo y han hecho un proyecto como han considerado”, expresó y agregó que “esto va a tomar estado parlamentario y en las comisiones se va a debatir”.

Marta Gramajo, de Crecer, manifestó sus inquietudes sobre la participación de quienes aspiran a cargos electivos. “Es bueno el proyecto, pero quita posibilidad a otras personas que quieren ser candidatos”, sostuvo. Además, anticipó una reunión con su bloque: “Vamos a evaluar. Si hay algo que aportar, se hará”.

Algunos reparos

Franco Aranda, del Frente Renovador, respaldó la BUP y la eliminación del Sipad, aunque planteó dudas sobre la separación de las categorías provinciales y municipales en dos boletas.

“Los diputados departamentales quedan colgados de la boleta del gobernador. Me daría la sensación de que están perdiendo peso departamental. Lo tengo que analizar con mi equipo”, manifestó, y aclaró que “es muy pronto para tomar una posición”.

Fernando Patinella, de La Libertad Avanza - ADN, puso el foco en el voto de lista completa. “Esto de votar la lista completa es algo que tenemos que analizar porque puede generar confusión”, explicó. “En términos generales sí, me gusta, pero hay aspectos puntuales que tengo que analizar”, agregó.

Gabriel Sánchez, de San Juan Te Quiero, valoró la eliminación del Sipad y la incorporación de la BUP. “Lo mejor es que salga un código que sea beneficioso para los sanjuaninos”, sostuvo, aunque aclaró: “Hay que analizar el proyecto antes de dar una opinión sobre si lo acompaño”.

Por último, DIARIO HUARPE intentó conocer la posición de Mario Herrero, de San Juan Vuelve - PTP, quien no atendió los llamados de este medio.