El Reino Unido planteó a Chile su posición sobre las Islas Malvinas durante una conversación telefónica entre el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente chileno, José Antonio Kast. Según informó el Gobierno británico, Burnham expresó el interés de Londres en que los habitantes del archipiélago puedan ejercer el derecho a la autodeterminación que sostiene el Reino Unido.

La comunicación, realizada el viernes 23 de octubre, también incluyó conversaciones sobre defensa, seguridad, ciencia y comercio. Ambos gobiernos manifestaron su intención de fortalecer los vínculos bilaterales y avanzar en oportunidades de inversión e infraestructura.

La postura británica sobre Malvinas

De acuerdo con el comunicado de Downing Street, Burnham planteó la cuestión de la autodeterminación de los habitantes de las islas durante el diálogo con Kast. El tema se inscribe en la disputa de soberanía que el Reino Unido mantiene con Argentina por el archipiélago.

La conversación se produjo en un contexto de acercamiento entre Londres y Santiago, con iniciativas que incluyen cooperación naval y proyectos comerciales vinculados con la región austral. Entre ellos figura una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino, cuya apertura está prevista entre noviembre y diciembre de 2026.

Defensa y negocios entre el Reino Unido y Chile

Los mandatarios también coincidieron en la necesidad de modernizar las capacidades de defensa de ambos países y profundizar la cooperación en esa área. Además, analizaron oportunidades comerciales que todavía no fueron aprovechadas y la posibilidad de estrechar las relaciones económicas.

En ese marco, la empresa británica Babcock International Group presentó una propuesta para transferir tecnología y construir fragatas Arrowhead 140 en los astilleros chilenos de Asmar. La iniciativa forma parte de los acercamientos en materia de defensa, mientras ambos gobiernos prevén mantener nuevos contactos para avanzar en su agenda bilateral.