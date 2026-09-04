El Gobierno del Reino Unido salió al cruce de Javier Milei luego del discurso que el Presidente argentino brindó el jueves por cadena nacional, en el que volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció nuevas medidas para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que la posición de Londres sobre el archipiélago permanece firme. “Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible”, afirmó el funcionario.

Streeting también cuestionó las declaraciones del mandatario argentino y consideró que su discurso refleja principalmente cuestiones vinculadas con la política interna de Argentina.

El argumento británico

El funcionario defendió la posición del Reino Unido al sostener que las islas son británicas porque sus habitantes eligen mantener ese vínculo.

La referencia apunta al referéndum realizado en 2013, cuando el 99,8% de los habitantes que participaron votaron a favor de continuar como territorio británico de ultramar. Para Londres, ese resultado respalda el principio de autodeterminación de los isleños.

La postura británica contrasta con la de Argentina, que sostiene que existe una disputa de soberanía y que el reclamo debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.

El petróleo volvió a tensar la relación

La nueva escalada diplomática se produjo después de que Milei anunciara una serie de medidas contra las empresas que exploten recursos naturales en las Malvinas sin autorización argentina.

El Presidente advirtió especialmente sobre el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevé avanzar con la explotación petrolera offshore en los próximos meses. Milei consideró que el desarrollo del yacimiento constituye una amenaza para los intereses estratégicos argentinos.

Además, el Gobierno argentino anunció que enviará al Congreso un proyecto para reforzar la respuesta frente a lo que considera acciones contrarias a la soberanía nacional y confirmó planes para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Trump, otro factor de tensión

La disputa también quedó atravesada por las recientes declaraciones de Donald Trump, quien planteó la posibilidad de revisar la postura histórica de Estados Unidos respecto de las Malvinas.

Milei interpretó esas declaraciones como una señal favorable para el reclamo argentino y habló de “vientos de cambio” en el escenario internacional. Londres, en cambio, ratificó que no modificará su posición sobre el archipiélago.

De esta manera, el intercambio entre Buenos Aires y Londres volvió a subir de tono, con el reclamo de soberanía y la explotación de recursos naturales como los principales puntos de conflicto.