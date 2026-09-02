El director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, Juan Pablo Carreira -conocido en el ecosistema digital libertario por su seudónimo “Juan Doe”-, provocó un severo roce diplomático con la República Popular China tras difundir una noticia falsa de alto calibre. El militante digital devenido en funcionario público acusó formalmente al Partido Comunista Chino de ser responsable de la reciente tragedia natural en Nepal, forzando una fulminante réplica oficial por parte de la embajada del gigante asiático establecida en Buenos Aires.

A través de su cuenta de X, Carreira intentó agitar la retórica de la «batalla cultural» al afirmar que el desastre humanitario en la frontera de Nepal y el Tíbet (que ya se cobró la vida de más de mil personas y dejó miles de desaparecidos) fue causado por el colapso de una supuesta megaobra hidroeléctrica estatal china.

En su posteo, el funcionario ligó el hecho a tragedias históricas de la órbita soviética y concluyó con la consigna proselitista: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”. Paradójicamente, Carreira es quien tiene bajo su órbita la conducción de la «Oficina de Respuesta Oficial», un área gubernamental creada específicamente con el presupuesto público para «desmentir fake news» y perseguir supuestas operaciones de prensa contra el Gobierno.

La Embajada de China en la Argentina repudió los dichos de Carreira y denunció que un funcionario argentino difunde rumores por prejuicios ideológicos. Asimismo, aclaró que el desastre en Nepal fue producto del desprendimiento natural de un glaciar y exigió corregir la actitud para evitar daños en la relación bilateral.

Este conflicto diplomático surge en un momento delicado para la economía y la diplomacia de Javier Milei, ocurriendo poco después de la renovación del swap de monedas por 20.000 millones de dólares y en plena planificación de un viaje oficial a Beijing para potenciar exportaciones. Mientras la oposición reclama medidas contra el funcionario, crecen las tensiones internas en el Ejecutivo.



