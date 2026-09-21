Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad. El funcionario comunicó su decisión mediante una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, y aseguró que su salida responde a “razones estrictamente personales”. Por el momento, el Gobierno nacional no informó quién ocupará su lugar.

La renuncia se conoció en medio de la discusión política por las modificaciones previstas para el área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso. En paralelo, el oficialismo trabaja en una nueva iniciativa vinculada al sector, mientras en Diputados también avanza el debate sobre la emergencia en discapacidad.

Vilches había sido designado secretario nacional de Discapacidad mediante el Decreto 83/2026. Previamente también había quedado al frente de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dispuesta en agosto de 2025.

Su última exposición en el Congreso

La salida ocurre pocas semanas después de que Vilches se presentara, el 2 de septiembre, ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Allí informó sobre las medidas implementadas por el Gobierno y respondió consultas relacionadas con el proyecto para prorrogar hasta fines de 2027 la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Durante aquella exposición, el entonces secretario sostuvo que se había avanzado en el control de trámites y prestaciones, la actualización del nomenclador y la regularización de convenios con prestadores. Según los datos oficiales presentados por Vilches, en julio de 2026 se habían devengado $326.305,7 millones para prestaciones de discapacidad.

Ahora, tras su renuncia, el Ministerio de Salud deberá definir quién quedará al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Hasta este lunes por la tarde no había sido anunciado oficialmente un sucesor.