Santiago Muzio presentó su renuncia como director de la Casa Argentina en París, luego de varios cuestionamientos relacionados con decisiones tomadas durante su gestión y sus vínculos con sectores de la extrema derecha europea.

Muzio estaba al frente de la institución desde 2024. La Casa Argentina es una de las casi 50 residencias que integran la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que recibe cada año a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas provenientes de 150 países.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el retiro de una placa instalada en 2022 en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. La pieza dejó de estar en la institución en febrero y, pese a los reclamos, no se informó oficialmente dónde se encuentra.

Las decisiones que generaron críticas

La gestión de Santiago Muzio también fue cuestionada por la presunta expulsión de residentes y por la cesión de espacios de la Casa durante los fines de semana al Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP).

El organismo está vinculado con Marion Maréchal, eurodiputada de la extrema derecha francesa y sobrina de Marine Le Pen, referente de esa corriente política en Francia.

Otro punto de conflicto fue la negativa de Muzio a firmar la Carta de Valores de la Cité Internationale Universitaire de París, que establece principios vinculados con la no discriminación.

“Simplemente sigo la línea del gobierno argentino, que reconoce la existencia de dos sexos: masculino y femenino”, había señalado el funcionario para explicar su postura.

La decisión generó tensiones con otras residencias del campus. Según trascendió, instituciones de Japón, Canadá, Alemania y Dinamarca suspendieron sus intercambios con la Casa Argentina.

Quién será su reemplazante

El Gobierno ya definió al reemplazante de Santiago Muzio. Se trata de Alfredo Mario Soto, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y vicerrector de una universidad de Rosario.

Soto vivió durante varios años en la Casa Argentina mientras estudiaba, conoce el funcionamiento de la residencia y habla francés. En el Gobierno consideran que esas características pueden facilitar la reconstrucción de los vínculos institucionales con la Cité Internationale Universitaire de París.

La salida se conoce a pocas semanas del viaje de Javier Milei a París para participar de una nueva edición de Argentina Week, prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El mandatario también tiene previsto participar de una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.