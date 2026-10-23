Julián Curi, quien se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Penitenciarios desde el inicio de la gestión de Javier Milei, dejó su cargo de manera sorpresiva. Curi es un cuadro político de suma confianza de la exministra Patricia Bullrich, dado que fue su abogado personal y apoderado de la lista de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023.

En su carta de renuncia, Curi agradeció a Javier y Karina Milei, y mencionó de manera especial a Patricia Bullrich por "la confianza, llamamiento, respaldo y respeto", llamativamente sin mencionar a su jefa actual, la ministra Alejandra Monteoliva.

Asimismo, el exfuncionario argumentó un apremio judicial que lo obliga a dejar el puesto de manera inmediata: "Fui apercibido por la jurisdicción local con la posible comisión de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público y con la aplicación de astreintes diarios", sostuvo en el texto.

Aspiraciones

La salida del funcionario bullrichista enrarece aún más el vínculo entre el oficialismo y la dirigente, desatada pocas horas después de que difundiera un video con tono de campaña y tras una serie de apariciones mediáticas donde blanqueó abiertamente sus aspiraciones presidenciales.

Como se había anticipado, la exministra le confió a un senador radical durante la última sesión que competirá "sí o sí" por la presidencia debido a su convicción de que Milei "se manca".

Dicha postura fue reafirmada públicamente en una entrevista televisiva en TN, donde aseguró estar preparada para liderar el país, concepto que repitió posteriormente en un reportaje con Infobae en el cual también lanzó críticas hacia el plan económico oficial.