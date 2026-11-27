El Ministerio de Minería de San Juan atraviesa una importante reestructuración. En las últimas horas, el profesor Roberto Moreno confirmó su salida de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, un cargo que ocupó durante los últimos tres años. La noticia, que ya comenzaba a circular en medios y redes sociales, fue formalizada por el propio funcionario a través de su cuenta de LinkedIn.

"Quiero contarles que termina una etapa más en mi carrera profesional, dejando la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, en la cual con mucha felicidad y gusto he trabajado estos últimos tres años", expresó Moreno en su mensaje de despedida. Si bien en su publicación no detalló los motivos de la decisión, desde el Ministerio de Minería informaron a DIARIO HUARPE que se trata de una salida por temas personales y que en las próximas horas se estará dando a conocer oficialmente el nombre de su reemplazante.

"Creo que hemos hecho una gran gestión en estos tres años, fortaleciendo la evaluación, el control y el monitoreo ambiental. Haciendo que los procesos sean eficientes, claros y rigurosos" (Roberto Moreno, exsecretario de Gestión Ambiental y Control Minero).

En su mensaje, Moreno agradeció al gobernador Marcelo Orrego y al ministro de Minería, Juan Pablo Perea, por la confianza depositada. También tuvo palabras de reconocimiento para su equipo de trabajo y para los directores que lo acompañaron en la gestión. "Agradezco profundamente a mis amigos y directores Dra. Belén Hocevar, Lic. Roberto Luna y la Ing. Graciela Arredondo, siempre acompañando con la excelencia en su gestión", señaló.

La última vez que este medio dialogó con Moreno, fue en el marco de la opinión del del ministerio respecto al revuelo que se armó con un pedido de exploración en Jáchal.

El legado de la gestión ambiental

La salida de Moreno se produce en un momento clave para la minería sanjuanina, que avanza a paso firme hacia la producción de cobre con proyectos de clase mundial como Los Azules, Vicuña y El Pachón. La Secretaría que él conducía es una de las áreas más sensibles del Ministerio, ya que es la encargada de evaluar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) y de otorgar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), pasos indispensables para que cualquier proyecto minero pueda avanzar hacia su construcción.

Durante su gestión, la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (Deam) experimentó un crecimiento exponencial en su carga de trabajo. Según los datos difundidos, en 2025 se evaluaron 105 IIA, frente a los 45 que se habían evaluado en 2024, lo que representa un aumento del 133%. Además, se emitieron 45 DIA, de las cuales 16 fueron para explotación, 16 para exploración y 13 para prospección. Estos números reflejan el dinamismo que ha adquirido la actividad minera en la provincia y el consecuente aumento en la demanda de controles y permisos ambientales.

Los posibles reemplazos

Según pudo saber este medio, el reemplazante de Moreno al frente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero sería el ingeniero Pablo Fernández, quien actualmente se desempeña como secretario Técnico del Ministerio. Fernández es un funcionario con un perfil muy técnico que ha estado al frente de la digitalización de los trámites mineros en la provincia, un proceso que incluyó la creación del registro digital de productores y la implementación de guías de tránsito con código QR.

A su vez, la licenciada Romina Gómez ocuparía la Secretaría Técnica que dejaría Fernández. Gómez se viene desempeñando como Directora Técnica de Geología Minera, por lo que cuenta con el conocimiento técnico necesario para asumir el nuevo desafío. Si bien desde el Ministerio aclararon que la información oficial se conocerá en las próximas horas, estos nombres son los que más suenan en los pasillos de la cartera que conduce Juan Pablo Perea.

La salida de Moreno cierra un ciclo de tres años en los que la minería sanjuanina pasó de ser un proyecto en carpeta a una realidad en marcha, con una cartera de inversiones que supera los US$ 22.000 millones en proyectos aprobados o en proceso. El desafío para su sucesor será mantener el ritmo de evaluación y control ambiental que exige la industria, garantizando la protección del entorno y la seguridad jurídica que necesitan las empresas para invertir.

Captura sugerida: La publicación de Roberto Moreno en LinkedIn, o una foto de archivo de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero.