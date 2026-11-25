El guía local José Montaño y el vecino Hugo Darío Cortez fueron piezas clave durante el dramático rescate en Barreal, donde un contingente de turistas quedó completamente varado por la repentina crecida del río Los Patos. El fenómeno climático, provocado por el intenso deshielo en la alta montaña de Calingasta, bloqueó el camino de regreso y obligó a montar un amplio despliegue policial durante las primeras horas de este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Según la información difundida por Tiempo de San Juan, la situación crítica comenzó exactamente a la 1 de la madrugada, cuando Hugo Darío Cortez acudió de urgencia a la sede de la Comisaría 33 para alertar a las autoridades sobre el incidente. Minutos antes, Cortez había mantenido una comunicación telefónica con José Montaño, quien se encontraba guiando la excursión y le advirtió que el abrupto aumento en el volumen y la fuerza del agua les impedía retornar por vía terrestre, dejándolos atrapados a la vera del cauce.

Frente a la imposibilidad de cruzar el peligroso torrente en plena oscuridad, sumado a la escasa visibilidad, las bajas temperaturas y la extrema fuerza de la corriente, el reconocido baqueano activó los protocolos de emergencia en el terreno. De esta manera, Montaño logró conducir a todo el grupo de visitantes hasta el Refugio Las Marías, un espacio seguro donde permanecieron a resguardo durante el resto de la madrugada a la espera de asistencia.

Con los datos precisos aportados en la seccional policial, las fuerzas de seguridad y los equipos especializados en rescate acuático coordinaron una extracción fluvial para las primeras horas de la mañana. El plan operativo consistió en ingresar al sector aislado utilizando gomones y balsas inflables de alta resistencia, las únicas embarcaciones aptas para navegar frente a la correntada actual y trasladar hacia tierra firme tanto a los excursionistas como al guía.

Tras el despliegue en el departamento sanjuanino, las autoridades de seguridad reiteraron un pedido de extrema precaución a todas las personas que transitan por las inmediaciones de los ríos cordilleranos. En este sentido, recordaron que las crecidas generadas por el deshielo estacional suelen producirse de forma repentina y tienen la capacidad de modificar drásticamente las condiciones del terreno en cuestión de pocos minutos.