En una nueva edición de Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la instructora y formadora de docentes de Yoga, Nancy Narayani, explicó de qué manera la respiración consciente puede transformarse en una herramienta para mejorar la calidad de vida. A través de los pranayamas, técnicas respiratorias propias del yoga, aseguró que es posible colaborar en el manejo de la ansiedad, el estrés, la depresión, el asma y otros desequilibrios físicos y emocionales.

Más que respirar: conectar cuerpo, mente y emociones

Para Nancy Narayani, respirar va mucho más allá de un proceso automático del organismo. "La respiración es un elemento físico, pero cuando hacemos yoga integramos al ser en su totalidad. Respiramos conscientes de nuestra mente y nuestras emociones", explicó.

La especialista detalló que la palabra "prana" significa energía vital y que cada inhalación representa la posibilidad de incorporar aquello que la persona necesita, mientras que la exhalación simboliza el acto de liberar tensiones y emociones negativas.

"Si conectamos el ingreso de aire con calma, paz y tranquilidad, y al exhalar sentimos que soltamos tristezas o angustias, transformamos la respiración en una herramienta valiosísima de cambios de energía", sostuvo.

Uno de los ejercicios más conocidos son los nadisodanas, una técnica que alterna la respiración entre ambas fosas nasales. Según explicó, cada una estimula aspectos diferentes del organismo. Respirar por la narina derecha favorece un estado de mayor energía y activación, mientras que hacerlo por la izquierda ayuda a relajar el cuerpo y disminuir el nivel de tensión.

Técnicas para ansiedad, depresión y asma

Durante la entrevista, Nancy Narayani explicó que cada pranayama puede adaptarse a las necesidades de cada persona y del momento que esté atravesando.

En casos de ansiedad o estrés, recomendó priorizar técnicas que prolonguen la exhalación. "Si respiramos solo por la narina izquierda vamos a relajar y sedar. Es ideal para aquellas personas que están ansiosas, nerviosas o estresadas", indicó. También mencionó la exhalación fraccionada como una práctica útil para disminuir la tensión y favorecer la relajación.

Por el contrario, cuando existe falta de energía, tristeza o síntomas depresivos, aconsejó estimular la inhalación y trabajar con la narina derecha.

"Para aquellas personas que están deprimidas o bajas de energía hay que poner mucho énfasis en la inhalación", afirmó.

Respecto del asma, explicó un concepto que suele resultar contrario a la intuición. En lugar de concentrarse en ingresar más aire, la propuesta consiste en vaciar mejor los pulmones. "Si exhalamos mucho, limpiamos y soltamos, vamos a dar la posibilidad de un mayor ingreso de aire. Vaciar para poder llenar", resumió.

La especialista también destacó que no es necesario tener experiencia previa para comenzar a practicar estas técnicas. Con apenas unos minutos diarios, una postura cómoda y la atención puesta en la respiración, cualquier persona puede empezar a experimentar sus beneficios.

Antes de despedirse, dejó una reflexión para quienes nunca practicaron yoga:

"Observen la respiración más allá de lo físico. Cuando respiren sientan que están en una conexión energética. Al inhalar también recibimos la energía de los lugares y las personas, y al exhalar transmitimos nuestra alegría, nuestra paz o nuestro enojo".

Para Nancy Narayani, aprender a respirar de manera consciente es una herramienta simple, accesible y al alcance de todos que puede contribuir al equilibrio físico, mental y emocional en la vida cotidiana.