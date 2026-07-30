El Gobierno nacional ordenó retirar del mercado el Squeezy Dumpling, un popular juguete antiestrés, luego de detectar que contiene niveles de benceno cuatro veces superiores a los permitidos por la normativa vigente. Las autoridades advirtieron que representa un grave riesgo para la salud, especialmente para los niños.

La decisión surgió tras una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Los análisis determinaron que el producto contiene 20 miligramos por kilogramo de benceno, cuando el límite legal es de 5 mg/kg.

El benceno es una sustancia considerada cancerígena y puede ingresar al organismo no solo si el juguete es ingerido, sino también por contacto con la piel o por inhalación.

Además del riesgo químico, las autoridades detectaron otras irregularidades: el juguete no contaba con el Marcado de Conformidad obligatorio, carecía de la identificación del importador y no incluía las advertencias de seguridad en castellano, requisitos indispensables para su comercialización en el país.

El Squeezy Dumpling se vendía tanto en comercios físicos como en plataformas digitales, por lo que el Gobierno notificó a las autoridades provinciales para intensificar las inspecciones y retirar las unidades disponibles.

Las recomendaciones oficiales para quienes ya lo adquirieron son dejar de utilizarlo de inmediato, colocarlo dentro de una bolsa resistente, cerrarla correctamente antes de descartarlo y lavarse bien las manos luego de manipularlo.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete recordaron que, antes de comprar un juguete, es fundamental verificar que el envase incluya los datos del importador, las advertencias de seguridad en castellano y el Marcado de Conformidad con código QR.

La advertencia cobra especial importancia a pocos días del Día del Niño, cuando aumenta la compra de juguetes. "Si alguno de esos elementos falta, no lo compren, aunque sea un producto viral o tenga un precio atractivo", remarcaron desde la entidad.