El Gobierno de San Juan analiza la implementación de un régimen de retiro voluntario para empleados de la administración pública provincial. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que incluye la digitalización de trámites, la modernización estatal y la intención de reducir gradualmente una planta que, según informó el asesor letrado Alejandro Ferrari, alcanza los 53.000 trabajadores.

Ferrari explicó que el Ministerio de Economía pidió reunir antecedentes y experiencias de otras provincias y de Nación para definir qué sistema puede adaptarse mejor a la realidad sanjuanina. “Hay distintos sistemas y estamos viendo cuál es el que mejor se ajusta. Incluso se puede hacer un mix de distintos modelos”, señaló en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Entre las alternativas que se analizan aparece un esquema similar al aplicado en San Juan durante 2003 que contemplaba el cobro de un porcentaje del salario y el sostenimiento de aportes sociales. También se estudian regímenes que prevén el pago de una determinada cantidad de haberes sin obligación de concurrir a trabajar o modalidades de “trabajador pasivo”, con una remuneración menor mientras se espera una eventual reasignación de funciones.

El asesor letrado remarcó que el objetivo no es generar una salida indiscriminada de personal. “Hay gente que tiene formación administrativa, conoce el funcionamiento del Estado y si se va toda esa gente se puede provocar un inconveniente en la gestión”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que la eventual aplicación deberá contemplar las particularidades de cada área. Salud y Educación, por ejemplo, cuentan con regímenes laborales diferentes y no podrían quedar desprovistos de personal. En el caso docente, Ferraron dijo que “existe un sistema de suplencias que permite cubrir vacantes, mientras que Salud tiene necesidades específicas vinculadas a la atención cotidiana”.

Ferrari reconoció que la planta estatal “está sobredimensionada”, aunque aclaró que no se puede resolver la situación de manera abrupta. “No se puede decir de un día para el otro que se reduce determinada cantidad de personal, porque también sufre la gestión”, afirmó.

La intención oficial es que el retiro voluntario esté acompañado por un bloqueo de nuevos ingresos. “La idea es establecer el régimen y bloquear el acceso, porque si no estamos borrando con el codo lo que pretendemos escribir con la mano”, expresó.

El plan no incluiría inicialmente a las sociedades del Estado, como Obras Sanitarias Sociedad del Estado o EPSE, debido a que sus trabajadores se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo y no integran la planta provincial.

Ferrari vinculó la discusión con la futura implementación del expediente digital. La modernización administrativa podría reducir tareas vinculadas al traslado, archivo y manejo de papeles, aunque también exigirá capacitación y reconversión del personal. “Es posible que con la digitalización sobre gente, pero hay que pensar todo de manera integral”, concluyó.

Textuales

Alejandro Ferrari / Asesor letrado de Gobierno