La fallida iniciativa para abrir parte del negocio de la FIFA a inversores privados sigue generando repercusiones. En las últimas horas, un informe del diario británico The Times reveló que Gianni Infantino iba a multiplicar por diez su salario si prosperaba el proyecto denominado FIFA Forward Entreprise (FFE).

Según la publicación, el presidente del organismo pretendía convertirse en el administrador delegado de la nueva sociedad comercial y pasar a percibir 30 millones de euros anuales (unos 34,3 millones de dólares), además de importantes bonificaciones por desempeño.

Actualmente, Infantino cobra alrededor de 3 millones de euros por año, por lo que sus ingresos se habrían incrementado de manera exponencial.

El proyecto, finalmente descartado por la FIFA, proponía crear una empresa que administrara los principales activos comerciales del organismo. Allí se concentrarían los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, la venta de entradas, las licencias comerciales y la organización de los grandes torneos, incluido el Mundial de fútbol.

La iniciativa despertó un fuerte rechazo dentro del fútbol internacional. La UEFA fue la primera en oponerse públicamente y hasta advirtió que sus selecciones nacionales podrían dejar de disputar competencias organizadas por la FIFA mientras la propuesta siguiera vigente.

Posteriormente, la Concacaf, que nuclea a las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también rechazó el plan mediante un comunicado oficial, cuestionando la posibilidad de vender parte del negocio del organismo rector del fútbol mundial.

Ante la presión de las principales confederaciones, la FIFA resolvió dar marcha atrás con la propuesta, aunque la situación dejó políticamente debilitado a Infantino.

De acuerdo con la agencia ANSA, desde Europa ya comenzaron las conversaciones para buscar un reemplazante que reúna consenso internacional antes de las próximas elecciones del organismo.

Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos figuran Nasser Al Khelaifi, presidente del París Saint-Germain; Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, titular de la Confederación Asiática de Fútbol; y Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.

Aunque el proyecto quedó archivado, la revelación sobre el millonario salario que iba a percibir Infantino volvió a poner al presidente de la FIFA en el centro de la polémica y alimentó las críticas sobre el rumbo que intentaba darle al máximo organismo del fútbol mundial.