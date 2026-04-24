Una encuesta reveló que cuatro de cada diez trabajadores en Argentina están buscando un segundo empleo para poder llegar a fin de mes, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.

El dato expone una tendencia creciente: incluso quienes tienen trabajo formal no logran cubrir sus gastos con un solo ingreso, lo que obliga a complementar con otras actividades, ya sea en empleos adicionales o tareas informales.

El fenómeno se da en un escenario laboral complejo, donde el empleo no garantiza estabilidad económica. En muchos casos, los trabajadores combinan múltiples ocupaciones para sostener sus ingresos, una situación que refleja la precarización y la presión sobre los salarios.

Este comportamiento también está vinculado a cambios estructurales en el mercado laboral argentino, donde se observa una creciente fragmentación entre empleo formal e informal, y dificultades para generar puestos de trabajo de calidad.

Además, el contexto reciente muestra señales de deterioro: en los últimos años se registró una caída del empleo formal y un saldo negativo en la creación de puestos, lo que agrava la situación de quienes ya tienen trabajo pero necesitan reforzar sus ingresos.

El resultado de la encuesta refleja así una realidad extendida: tener empleo ya no es suficiente para garantizar condiciones de vida adecuadas, y cada vez más argentinos deben recurrir a un segundo trabajo como estrategia para sostener su economía cotidiana.