A pocas horas del inicio del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú, la televisión francesa difundió un video que reconstruye la secuencia del ataque ocurrido en París el 19 de marzo de 2022.

Las imágenes muestran el episodio que comenzó con una discusión en el bar Le Mabillon, ubicado sobre el Boulevard Saint-Germain, y continuó minutos después en las calles de la capital francesa.

Aramburú se encontraba junto a su amigo y exrugbier neozelandés Shaun Hegarty. Después del enfrentamiento en el bar, ambos se retiraron del lugar y caminaron hacia su hotel.

La persecución continuó en la calle

De acuerdo con la reconstrucción difundida durante el inicio del proceso judicial, Aramburú y Hegarty reconocieron posteriormente el vehículo en el que se movilizaban los agresores.

El auto volvió a acercarse a ellos y de allí descendieron los atacantes. Según la acusación, Romain Bouvier disparó primero contra Aramburú, mientras que Loïk Le Priol también utilizó un arma durante el ataque.

La investigación sostiene que el exjugador argentino recibió varios disparos y murió como consecuencia de las heridas sufridas. La fiscalía acusa a Le Priol de asesinato y a Bouvier de tentativa de asesinato.

El video se conoció durante el inicio del juicio

La difusión de las imágenes coincidió con el comienzo del juicio en el Palacio de Justicia de París. El proceso busca determinar las responsabilidades de los acusados más de cuatro años después del crimen.

Le Priol, excomando de la Marina francesa y antiguo integrante del grupo de ultraderecha GUD, llegó al juicio acusado de asesinato. Bouvier enfrenta una acusación por tentativa de asesinato. También son juzgadas otras dos personas por su presunta participación en el hecho y en el encubrimiento posterior.

Un crimen que conmocionó al rugby argentino

Aramburú tenía 42 años cuando fue asesinado. Había sido integrante de Los Pumas y formó parte del plantel argentino que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

El exrugbier también desarrolló gran parte de su carrera en Francia, donde jugó para clubes como Biarritz y Perpiñán. Su asesinato generó una fuerte conmoción tanto en el rugby argentino como en el francés.

El juicio comenzó este lunes y está previsto que finalice el 25 de septiembre, cuando se conocerá el veredicto.