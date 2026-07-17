En la rueda de este jueves, el riesgo país rebotó y se acercó a los 410 puntos básicos, pero el mercado espera una eventual mejora en la calificación crediticia por parte de Moody's.

Los títulos soberanos en dólares registraron caídas de hasta 0,3%, lideradas por el Bonar 2041, seguido por el Global 2041 (-0,3%) y el Global 2035 (-0,2%).

Así, el riesgo país medido por el JP Morgan avanzó un 1,2% hasta los 409 básicos.

En la jornada previa, el Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación de bonos y letras en la que debutó el nuevo Bonar 2029 (AO29) con una colocación de u$s470 millones, frente a una demanda de u$s1.046 millones. En el segmento en pesos, colocó $5,44 billones, con un nivel de rollover del 183%.

En Nueva York, los ADRs argentinos anotaron pérdidas generalizadas por hasta 6,1% por la caída de papeles bancarios.

En este escenario, el S&P Merval cayó 3,2%, a 3.185.257,36 puntos en pesos, mientras que en dólares lo hizo 3,7% a 2.032,22 puntos.

Al igual que en el exterior, las bajas estuvieron lideradas por las acciones de los bancos, tales con Grupo Supervielle (-5,1%), Banco Macro (-4,6%) y Grupo Financiero Galicia (-4,2%). En contraste, la acción de Ecogas subió en solitario un 0,2%.

