El riesgo país volvió a subir este lunes y alcanzó los 641 puntos, ubicándose en niveles máximos del año. En paralelo, el dólar oficial tocó un nuevo récord en el Banco Nación y llegó a $1550 para la venta, en una jornada marcada también por el comportamiento negativo de buena parte de los activos argentinos.

El indicador elaborado por JP Morgan refleja la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su avance se da después de una semana en la que el riesgo país había superado los 600 puntos y había alcanzado niveles que no se registraban desde hacía varios meses.

El dólar oficial volvió a marcar un récord

En el mercado cambiario, el dólar oficial avanzaba y alcanzaba un nuevo máximo nominal en las pantallas del Banco Nación.

La cotización se ubicaba en $1500 para la compra y $1550 para la venta, luego de haber cerrado el viernes en $1545 para la venta. De esta manera, la divisa volvía a establecer un récord en el comienzo de la semana.

El movimiento se produce en un contexto de mayor presión sobre los activos financieros argentinos y después de varias jornadas consecutivas en las que el mercado siguió de cerca la evolución del dólar y del riesgo país.

Las acciones argentinas operaron mayormente en baja

En Wall Street, las acciones argentinas comenzaron la semana con mayoría de bajas. Los retrocesos estaban encabezados por los ADR de Central Puerto, que caían 5,8%, mientras que los bancos Supervielle y Galicia retrocedían 4% cada uno.

La principal excepción era Corporación América, cuyas acciones avanzaban 7,2%.

La suba de la compañía se produjo después de que se confirmara la extensión hasta 2049 de la concesión de las terminales aéreas de Aeropuertos Argentina.

El acuerdo contempla además una inversión adicional de US$600 millones, dato que impactó favorablemente en la cotización de la empresa mientras el resto de los principales papeles argentinos operaba con pérdidas.

Un escenario de mayor presión para los mercados

El nuevo salto del riesgo país se suma al deterioro registrado durante septiembre. El viernes, el indicador había cerrado en 609 puntos, después de aumentar 31 unidades en una sola jornada y superar por primera vez en seis meses la barrera de los 600 puntos.

El avance de este lunes llevó nuevamente al indicador hacia niveles elevados, mientras el dólar oficial también continúa estableciendo máximos nominales.

Así, el comienzo de la semana dejó dos referencias centrales para los mercados argentinos: un riesgo país de 641 puntos y un dólar oficial a $1550 en el Banco Nación.