El riesgo país argentino se ubicó este jueves en 517 puntos básicos, en una jornada en la que los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron mayoría de avances.

El indicador elaborado por J.P. Morgan volvió a mostrar un comportamiento diferente al de otros mercados emergentes. Mientras la deuda emergente mejoró su desempeño, los activos argentinos continuaron condicionados por factores propios de la economía local.

En paralelo, el S&P Merval avanzó 0,8%, hasta los 2.898.335,830 puntos, en una jornada marcada por la atención de los inversores sobre la evolución de los bonos y las acciones argentinas.

Los ADR argentinos operan en alza

Entre las principales acciones argentinas que cotizan en Wall Street, Transportadora de Gas del Sur encabezó las subas, con un avance del 3,2%.

También registraron importantes mejoras Grupo Supervielle, con una suba del 2,5%, e YPF, que avanzó 1,6%.

En el mercado local, Transportadora de Gas del Sur subió 2,3%, mientras que YPF avanzó 1,9% y Ecogas ganó 1,5%.

La performance de las acciones contrasta con la evolución del riesgo país, que continúa por encima de los 500 puntos básicos.

Los problemas argentinos, bajo la lupa

La economista Elena Alonso señaló que el comportamiento de los activos argentinos vuelve a mostrar que los inversores están diferenciando la situación del país respecto del escenario internacional.

Según su análisis, los problemas que afectan a la deuda argentina son observados principalmente como factores internos, incluso en momentos en que los mercados emergentes presentan una mejor performance.

La señal tomó relevancia luego de que Estados Unidos ampliara sus operaciones de recompra de bonos del Tesoro de largo plazo para intentar contener las tasas de interés.

Qué pasó con los mercados internacionales

Durante la jornada previa, los mercados emergentes tuvieron una evolución positiva luego de las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense.

La decisión de incrementar las recompras de bonos del Tesoro permitió reducir los rendimientos de los títulos a 10 y 30 años. El movimiento también favoreció una compresión del riesgo país de la deuda emergente.

Sin embargo, Argentina no logró beneficiarse de ese contexto internacional favorable, una situación que mantiene bajo observación a los inversores y al Gobierno.

El comportamiento del riesgo país se produce además mientras el mercado aguarda nuevos datos sobre la economía argentina. Este jueves se conocerá la balanza comercial correspondiente a julio, después de que el primer semestre cerrara con un superávit de USD 13.923 millones.

La atención estará puesta en si los factores locales continúan presionando sobre la deuda argentina y mantienen al riesgo país por encima de los 500 puntos.