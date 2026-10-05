El Ministerio de Economía lanzó la primera Ronda de Negocios RIGI, un encuentro que se realizará el próximo 29 de octubre en Rosario con el objetivo de conectar a empresas proveedoras de bienes, servicios, tecnología y obras con los grandes proyectos de inversión adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La iniciativa llega en un momento en que el régimen ya tiene 23 proyectos aprobados con compromisos de inversión por casi US$49.766 millones y otros 24 en evaluación que suman US$159.480 millones adicionales.

El encuentro, organizado por la cartera que conduce Luis Caputo, está dirigido tanto a proveedores nacionales de todos los sectores como a las denominadas "empresas tractoras" —los grandes proyectos de minería, industria e infraestructura que forman parte del régimen—. El objetivo es que ambas partes tomen contacto directo, conozcan los cronogramas de inversión previstos y detecten oportunidades de abastecimiento actuales y potenciales.

La participación no tiene costo. Los proveedores pueden inscribirse hasta el 13 de octubre, mientras que las empresas tractoras tienen plazo hasta el 8 de octubre.

El respaldo de la UIA

La Unión Industrial Argentina celebró el anuncio y lo calificó como una oportunidad para que el entramado productivo del país capture parte de los desembolsos que generan esos emprendimientos. "Celebramos la iniciativa anunciada por el ministro de Economía sobre las Rondas de Negocios RIGI para vincular a los proyectos de inversión con proveedores locales", señaló la entidad que conduce Martín Rappallini.

El respaldo llega en un contexto de contracción manufacturera: la actividad industrial acumula una caída del 2,6% en lo que va del año, con una utilización de la capacidad instalada del 58,2% en julio, según el último dato disponible.

El ministro de Economía destacó que el impacto del RIGI en el entramado productivo ya se puede ver: el 86% de lo invertido bajo el régimen se destinó a empresas nacionales y ya se movilizaron más de 1.200 proveedores en todo el país.

Los proyectos aprobados

Los 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador representan compromisos de inversión que se extienden hasta 2055 y proyectan la creación de 108.450 empleos directos e indirectos. El mayor peso corresponde al sector minero, con 12 proyectos, seguido por petróleo y gas, con 7. Completan la nómina 2 emprendimientos de energía eléctrica, 1 de siderurgia y 1 de infraestructura.

La cartera económica prevé que esos proyectos ya aprobados aporten US$7.737 millones durante 2026 y 2027. A eso se suma el pipeline de 24 proyectos en evaluación, que acumulan compromisos por US$159.480 millones adicionales y proyectan 134.732 empleos más.

Qué exige el compre local (nacional)

Detrás del lanzamiento de las rondas de negocios hay una tensión normativa que la iniciativa busca, al menos en parte, descomprimir. La Ley Bases, que incorporó el RIGI en 2024, establece que todo proyecto adherido debe presentar un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales y comprometerse a contratar proveedores argentinos por al menos el 20% del monto total destinado al pago de proveedores, tanto durante la construcción como en la etapa operativa.

Hay, sin embargo, una distinción conceptual clave: para el RIGI, "proveedor local" significa proveedor argentino, no necesariamente de la provincia donde está radicado el proyecto. Si un emprendimiento minero se localiza en Salta y contrata a una empresa de Córdoba, esa operación puede computar dentro del 20% nacional, aunque no satisfaga el compre local salteño.

Eso genera una diferencia sustancial con los regímenes provinciales vigentes, que en varios casos superan ampliamente ese piso del 20%. Salta, por ejemplo, tiene un esquema progresivo de entre 40% y 70% según la etapa y magnitud del proyecto, y exige que el 80% de la nómina del proveedor tenga domicilio real en la provincia. Catamarca fija una exigencia del 70% para empresas mineras, con la condición adicional de que al menos el 50% de los integrantes de las UTE sean proveedores locales. Jujuy también establece un piso del 70% y requiere que el 70% de la nómina tenga domicilio en la provincia.

Neuquén fija un objetivo del 60% para proveedores neuquinos certificados en aquellos rubros con oferta local disponible. Santa Cruz establece que el monto contratado con proveedores santacruceños inscriptos en el RUPAE no puede ser inferior al 50% del total. Río Negro creó un régimen que incluye explícitamente a los proyectos RIGI y fija un piso del 60% para contrataciones con proveedores rionegrinos.

El caso de San Juan es el más complejo. La nueva Ley de Desarrollo Local Minero que reemplaza el esquema de cupos por un mecanismo de incentivos y crédito fiscal, con metas de 60% de proveedores locales y 80% de mano de obra provincial.