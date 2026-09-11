El Municipio de Río Grande se presentó ante la Justicia Federal para intervenir en la causa que busca frenar la explotación hidrocarburífera proyectada en aguas del Atlántico Sur, frente a las Islas Malvinas. La presentación fue realizada por el apoderado municipal Sebastián Tesei y anunciada por el intendente Martín Pérez.

La acción se suma a la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. El reclamo está vinculado al proyecto hidrocarburífero denominado “León Marino”.

Ambiente, recursos y soberanía

Pérez sostuvo que Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de recursos en el Atlántico Sur y señaló que la presentación busca defender el ambiente, los recursos naturales y la soberanía argentina. El intendente también remarcó que la Carta Orgánica municipal establece ese mandato.

Desde el Municipio plantearon que la presentación no responde a un interés genérico en la protección ambiental, sino a su condición de municipio ribereño y a los deberes de custodia y protección que establece su normativa institucional. También señalaron que el proyecto debería atravesar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental exigido por la legislación argentina. 

La Justicia ya había declarado su competencia

La presentación de Río Grande se produjo luego de que la jueza federal Mariel Borruto resolviera que la Justicia Federal de esa ciudad es competente para intervenir en la demanda. La magistrada consideró que existe competencia federal por la materia y el territorio y reconoció la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre las empresas demandadas.

Para Borruto, el conflicto no se limita a una cuestión ambiental o petrolera, sino que también involucra la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur. La jueza sostuvo que esa defensa constituye un interés federal.

El impacto ambiental en discusión

La resolución judicial también puso el foco en el posible impacto ambiental del emprendimiento debido a que se encuentra previsto en aguas del Atlántico Sur. El fallo menciona las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur y advierte que una eventual degradación podría afectar recursos que exceden una jurisdicción territorial determinada.

La demanda pretende que Rockhopper y Navitas se abstengan de iniciar o continuar obras, perforaciones, instalaciones y otras intervenciones vinculadas con el proyecto “León Marino” hasta que se realice la evaluación de impacto ambiental correspondiente. La jueza consideró además que se trata de una acción de naturaleza colectiva, aunque todavía no resolvió su admisibilidad formal.

Con la presentación del Municipio de Río Grande, la causa sumó a un actor institucional directamente vinculado con el territorio fueguino. El expediente concentra ahora aspectos ambientales, recursos naturales, jurisdicción marítima y soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.